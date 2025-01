Konkurs objął tylko skrawek parku, a plan odbudowy Emilii utknął na dobre

Tak powstawał gmach MSN w Warszawie Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Ogłoszony latem konkurs dotyczył narożnika ograniczonego ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską, czyli terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz wejść do stacji metra. Zwycięzcę ogłoszono w połowie grudnia, zostało nim Studio Widoki Łukasz Stępnik. Pracownia otrzymała nagrodę w wysokości 35 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie docelowego projektu. Na prace projektowe i kompletowanie dokumentacji przeznaczony jest przyszły rok,

W przyszłym roku planowane są prace projektowe i kompletowanie niezbędnej dokumentacji. Urzędnicy przewidują, że roboty budowlane powinny ruszyć w 2026 roku. I już na wstępie zastrzegają: termin realizacji może ulec zmianie. Dlaczego?

Konkurs na fragment parku, a co z resztą?

Zapytaliśmy w ratuszu, dlaczego konkursem był objęty tylko skrawek parku.

- W latach 1990-2010, tej części parku przypisana mu była funkcja handlowa, a w ostatniej dekadzie teren pełnił rolę zaplecza dla największych inwestycji realizowanych w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki: budowy drugiej linii metra i infrastruktury wodociągowej, a obecnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa. Podstawowym celem konkursu było znaczące zwiększenie powierzchni zieleni i podniesienie jej jakości w ramach uzupełnienia założenia parkowego, a także zachowanie sportowo-rekreacyjnego charakteru projektowanej przestrzeni - wyjaśniła nam w odpowiedzi Marzena Gawkowska z biura prasowa stołecznego ratusza.

Nie jest planowany konkurs architektoniczny na pozostałą część parku, ale - jak zastrzegła Gawkowska - rozwiązania zaproponowane przez zwycięską pracownię, "mogą w przyszłości stać się odnośnikiem do remontu nawierzchni pozostałych alei, oświetlenia i małej architektury". Powołując się na informacje z Pałacu Kultury, który administruje parkiem, zapewnia, że jego pozostała część "jest pielęgnowana przez profesjonalną firmę ogrodniczą i nie wymaga w tej chwili zaawansowanych i kosztownych prac".

Koncepcja zmian w Parku Świętokrzyskim Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Część terenu został zreprywatyzowana

Zapytaliśmy urząd miasta o sprawy własnościowe. Nie jest tajemnicą, że część parku bliżej ulicy Świętokrzyskiej przed lat zreprywatyzowano na rzecz Tadeusz Kossa. Czy działka pozostaje w rękach jego spadkobierców? Czy jest plan jej odkupienia dla zachowania integralności parku?

Marzena Gawkowska przyznała, że struktura własnościowa terenu jest różnorodna. Dlatego, by utrzymać spójność zagospodarowania narożnika podzielono obszar opracowania konkursowego na dwie części: teren realizacyjny (obejmuje działki miejskie) i teren studialny (działki prywatne i w wieczystym użytkowaniu).

- Teren realizacyjny to główna część obszaru, której będzie dotyczyła dokumentacja projektowa, i która będzie realizowana na podstawie zwycięskiej pracy. Rozwiązania zaproponowane na terenie studialnym mają stanowić spójną całość z rozwiązaniami przewidzianymi na terenie realizacyjnym, jako dopełnienie założeń projektowych koncepcji, ale nie są przewidziane do realizacji - wytłumaczyła urzędniczka biura prasowego.

I dodała, że nie można było objąć konkursem całości terenu z uwagi na wątpliwości co do decyzji zwrotowej, które zgłosiła w 2019 sejmowa Komisja Weryfikacyjna. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestii "miasto nie może podjąć rozmów z obecnymi właścicielami".

Koncepcja zmian w Parku Świętokrzyskim Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Koniec skateparku w parku Świętokrzyskim

Na wizualizacjach zwycięskiej koncepcji nie uwzględniono skateparku, który powstał na tyłach rozebranego pawilonu. Los popularnej wśród młodzieży atrakcji, zrealizowanej raptem pięć lat temu w ramach budżetu obywatelskiego, jest przesądzony.

- Powstał jako obiekt tymczasowy i ze względu na zapisy planu miejscowego nie może pozostać w tej lokalizacji na stałe. Planowany jest jego demontaż i wykorzystanie jego elementów w innej lokalizacji - wyjaśniła Gawkowska. I dodała enigmatycznie, że w celu zachowania sportowego charakteru miejsca "zalecano między innymi wprowadzenie elementów do sportów rolkowych". Co konkretnie miałoby to znaczyć nie wiadomo, w materiałach konkursowych infrastruktury dla rolkarzy nie widać.

Koncepcja zmian w Parku Świętokrzyskim Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Sprawa odbudowy Emilii została zawieszona

W kontekście parku Świętokrzyskiego narzuca się jeszcze jedna kwestia - pawilonu Emilia. Zrekonstruowany budynek miał stanąć w centralnej części placu (na wysokości Pałacu Młodzieży). Zakładano, że stanie się to w ramach procedury partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Plan powędrował do szuflady.

- Niestety ze względu na koszty budowy, ale też utrzymania obiektu ten tryb budowy zawieszono. Aktualnie rozważana jest redukcja programu funkcjonalno-przestrzennego, a tym samym minimalizacja kosztów. Z kolei elementy dachu i wnętrza oryginalnego pawilonu są przez miasto zabezpieczone - podsumowała Marzena Gawkowska.

Sens rekonstrukcji modernistycznych pawilonów powstałych w PRL pokazała niedawno bardzo udana odbudowa budynku dawnej Cepelii przy Alejach Jerozolimskich. Czytaj więcej>>>

Wizualizacja pawilonu Emilia Źródło: Urząd Miasta

Wizualizacja pawilonu Emilia Źródło: Urząd Miasta