Park ukryty pod skarpą czeka metamorfoza

Zarząd Zieleni w Warszawie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Zarząd Zieleni Warszawy ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla parku Kazimierzowskiego i skweru "Agatona". Teren między kampusem głównym Uniwersytetu Warszawskiego a Biblioteką Uniwersytecką ma być bardziej atrakcyjny i dostępny dla mieszkańców.

"Wybrana praca konkursowa powinna w jak największym stopniu uwzględniać wartości przyrodnicze i historyczne obszaru i jednocześnie przewidywać rozwiązania najlepsze pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym, wizualnym i proekologicznym. Zakres opracowania konkursowego obejmuje park Kazimierzowski (4,3 ha) i skwer S. Jankowskiego 'Agatona' (2,2 ha) jako obszary projektowe (...) oraz ul. Browarną na odcinku od skrzyżowania z ul. Karową do skrzyżowania z ul. Oboźną" - zaznacza ZZW.

Historia i hydrologia

Na etapie prac przygotowawczych przed konkursem Zarząd Zieleni wspierali specjaliści z wyższych uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki tej współpracy poznano historię parku Kazimierzowskiego i zagadnienia związane z jego dziedzictwem. Szczegółowo rozpoznano aspekty dotyczące hydrogeologii i źródeł wodnych wypływających pod skarpą czy różnorodności biologicznej.

Jak zapewnili miejscy ogrodnicy, stały się one podstawą dla sformułowania wytycznych dla projektantów.

Kryteria oceny prac

Sąd konkursowy będzie oceniał użyteczność, trwałość, walory estetyczne, realność, pod którą kryje się cena. Pierwsza nagroda to 80 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie docelowej dokumentacji projektowej. Kolejne nagrody to 60 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych, a wyróżnienie 10 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 16 maja. Termin składania prac konkursowych wyznaczono na 29 sierpnia.

Konkurs na koncepcję dla parku Kazimierzowskiego i skweru "Agatona" Źródło: ZZW