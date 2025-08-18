Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Drogowcy ostrzegają przed zwężeniem na moście

Na moście Poniatowskiego zostanie wymieniona dylatacja
Remont wiaduktu mostu Poniatowskiego
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Remont zabytkowego mostu Poniatowskiego wchodzi na kolejny etap. Od poniedziałku jezdnia w kierunku Pragi jest zwężona.

Remont ponad stuletniego wiaduktu mostu Poniatowskiego od przystanku kolejowego PKP Powiśle do ul. Wioślarskiej trwa od marca 2023 roku. Obiekt jest zabytkowy, dlatego prace toczą się pod opieką konserwatora.

Zarząd Dróg Miejskich przypomniał, że wykonawca prac wymienia elementy betonowe i kamienne, a także zabezpiecza mury oporowe. Ostatnio rozpoczął się także remont przejścia pod torami tramwajowymi. Z tego powodu tramwaje nie zatrzymują się na przystankach Most Poniatowskiego, a jezdnia Wisłostrady w kierunku Mokotowa została zwężona.

Wymiana dylatacji

"W kolejnym etapie remontu zostaną wymienione dylatacje. W ubiegłym roku nowe urządzenia zostały zamontowane na jezdni prowadzącej do centrum. Teraz pora na dokończenie prac po drugiej stronie" - wyjaśnia ZDM.

Dlatego w poniedziałek, 18 sierpnia rano został zamknięty prawy pas w stronę Pragi Południe na całym wiadukcie, czyli od gmachu Muzeum Wojska Polskiego do Wisłostrady. Kierowcy mają w tym kierunku do dyspozycji jeden pas. Cały czas mogą zjechać na Wisłostradę. Także wjazd na most Poniatowskiego odbywa się bez przeszkód.

ZDM zapowiada, że te prace mają potrwać do końca wakacji.

Remont mostu Poniatowskiego trwa już dwa lata. Wiadomo, kiedy może się zakończyć
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Remont mostu Poniatowskiego trwa już dwa lata. Wiadomo, kiedy może się zakończyć

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Udostępnij:
TAGI:
Remonty i utrudnienia w WarszawieInwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Od czterech lat ukrywał się przed policją, wpadł przez alkohol
Mokotów
Niewybuch znaleziono w okolicach mostu Gdańskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Niewybuch przy moście Gdańskim. Utrudnienia
Śródmieście
Stadion Legii przy Łazienkowskiej
Chciał kupić koszulkę klubu, został pobity. "Nigdy nie widzieliśmy takiej agresji"
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i przepadł. Akcja poszukiwawcza
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Drogowcy wracają na Wisłostradę. Utrudnienia także na Senatorskiej i Broniewskiego
Żoliborz
Przebudowa Złotej
Ponad 40 gorących nocy w ciągu trzech miesięcy. 3 kilometry dalej już tylko 17
Śródmieście
Do wypadku doszło w miejscowości Dębe (zdjęcie ilustracyjne)
Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku
Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada
Na rzece uruchomiono urządzenia natleniające wodę
Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów
Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją
Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Wymiana magistrali ciepłowniczej i utrudnienia na placu
Praga Północ
34-latka została zatrzymana
Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
Ulice
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
"Dla pokoleń, dla przyszłości, w centrum polskiej polityki pamięci"
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
Ulice
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Komunikacja
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty
Śródmieście
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
Śródmieście
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Lot dreamliner
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
TVN24
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Setki dokumentów w opuszczonym budynku
Setki porzuconych dokumentów. Wśród nich listy płac, akty notarialne
Włochy
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Nie tylko defilada. Atrakcje
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki