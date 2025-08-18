Drogowcy ostrzegają przed zwężeniem na moście

Remont wiaduktu mostu Poniatowskiego Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Remont ponad stuletniego wiaduktu mostu Poniatowskiego od przystanku kolejowego PKP Powiśle do ul. Wioślarskiej trwa od marca 2023 roku. Obiekt jest zabytkowy, dlatego prace toczą się pod opieką konserwatora.

Zarząd Dróg Miejskich przypomniał, że wykonawca prac wymienia elementy betonowe i kamienne, a także zabezpiecza mury oporowe. Ostatnio rozpoczął się także remont przejścia pod torami tramwajowymi. Z tego powodu tramwaje nie zatrzymują się na przystankach Most Poniatowskiego, a jezdnia Wisłostrady w kierunku Mokotowa została zwężona.

Wymiana dylatacji

"W kolejnym etapie remontu zostaną wymienione dylatacje. W ubiegłym roku nowe urządzenia zostały zamontowane na jezdni prowadzącej do centrum. Teraz pora na dokończenie prac po drugiej stronie" - wyjaśnia ZDM.

Dlatego w poniedziałek, 18 sierpnia rano został zamknięty prawy pas w stronę Pragi Południe na całym wiadukcie, czyli od gmachu Muzeum Wojska Polskiego do Wisłostrady. Kierowcy mają w tym kierunku do dyspozycji jeden pas. Cały czas mogą zjechać na Wisłostradę. Także wjazd na most Poniatowskiego odbywa się bez przeszkód.

ZDM zapowiada, że te prace mają potrwać do końca wakacji.