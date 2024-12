Rekordowe 34 miliardy złotych z turystyki

Stołeczny ratusz chwali się, że gospodarka turystyczna osiągnęła rekordowy wkład w PKB Warszawy. "Stolica odnotowuje dynamiczny wzrost w tym sektorze, co potwierdza najnowszy raport opublikowany przez Stołeczne Biuro Turystyki. Jak wynika z szacunków, aż 34 miliardy złotych pochodziły z działalności związanych z transportem, zakwaterowaniem, gastronomią czy rozrywką" - informują urzędnicy.

Jak wynika z oszacowań przeprowadzanych przez ekspertów, które cytują urzędnicy, w 2023 roku sektory typowo turystyczne, takie jak baza noclegowa, gastronomiczna, organizatorzy turystyki, ale także sektory powiązane z turystyką, takie jak działalność w zakresie kultury, rekreacji, handlu czy transport, wygenerowały w sumie 34 mld zł, co stanowi 7,3 procenta PKB Warszawy.

"W ostatnim roku przed pandemią Covid-19, która na prawie trzy lata ograniczyła ruch turystyczny, wkład w PKB wynosił 20,1 mld zł, co stanowiło wówczas 6,4 proc. PKB miasta. Wzrost udziału gospodarki turystycznej w stosunku do 2019 r. to efekt rozwoju kilku branż, głównie gastronomii i transportu lądowego, które obsługują nie tylko turystykę przyjazdową, ale przede wszystkim mieszkańców" - przypomina w komunikacie ratusz.