Centrum Nauki Kopernik zamknięte na dwa miesiące, a planetarium jeszcze dłużej

Od 2 września aż do końca października zamknięte będzie Centrum Nauki Kopernik. Dłużej, bo do stycznia przyszłego roku, niedostępne dla zwiedzających pozostanie planetarium. Konieczny jest gruntowny remont instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacji.

"Nasze systemy klimatyzacji i wentylacji przestały wydajnie działać, co bywa uciążliwe, zwłaszcza latem. Zależy nam na tym, aby wszyscy mogli zwiedzać komfortowo, musimy więc przeprowadzić remont. W związku z tym cały Kopernik będzie zamknięty we wrześniu i październiku, a Planetarium – do stycznia" - poinformowało na swojej stronie Centrum Nauki Kopernik.