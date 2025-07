Zepsuty pociąg. Utrudnienia na linii średnicowej

Linia średnicowa do zabudowy Źródło: tvnwarszawa.pl

"Z przyczyn technicznych na stacji Warszawa Powiśle w kierunku Warszawa Wschodnia występują utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM. Pociągi zostają skierowane przez Warszawę Centralną z pominięciem stacji Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion" - podał Zarząd Transportu Miejskiego.

Od godziny 13.15 zostaje wprowadzone wzajemne honorowanie biletów przewoźników (ZTM, KM, Intercity) w obu strefach biletowych we wszystkich środkach komunikacji miejskiej.

Nie zatrzymują się na kilku przystankach

Szybka Kolej Miejska poinformowała z kolei, że doszło do awarii taboru Kolei Mazowieckich na przystanku Warszawa Powiśle.

"Na podmiejskiej linii średnicowej występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, od godz. 13:20 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S1 i S2 w kierunku WSCHODNIM będą kursowały przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Możliwe są opóźnienia powyżej 30 minut" - czytamy na profilu SKM Info.

SKM poinformowała o odwołaniu pociągów: - linii S1 z Pruszkowa do Otwocka (odjazd o 12.29) na odcinku Warszawa Śródmieście - Otwock; z Otwocka do Pruszkowa (14.00) na odcinku Otwock - Warszawa Zachodnia; z Pruszkowa do Otwocka (14.03) w całej relacji; z Otwocka (15.30) do Pruszkowa w całej relacji; - linii S2 z Warszawy Lotnisko Chopina do Sulejówka Miłosny (12.25) na odcinku Warszawa Śródmieście - Sulejówek Miłosna; z Sulejówka Miłosny do Warszawy Lotnisko Chopina (13.42) na odcinku Sulejówek Miłosna - Warszawa Zachodnia.

Pracują nad usunięciem awarii

- Doszło do awarii taboru, czekamy na zespół wsparcia - przekazała nam z kolei przed godziną 16 rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. Jak zaznaczyła, trudno na razie wskazać, ile mogą potrwać utrudnienia. Zapewniła, że kolejarze pracują nad usunięciem awarii. Rzeczniczka poleciła, by pasażerowie sprawdzali aktualne informacje dotyczące na stronie Kolei Mazowieckich.