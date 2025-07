Pałac Kultury i Nauki skończył 70 lat. Świętować można na miejskim pikniku

Budowa Pałacu Kultury w prasie Źródło: "Stolica"

Piknik z okazji 70. urodzin Pałacu Kultury i Nauki rozpocznie się o godzinie 12.00 w Parku Świętokrzyskim. Na uczestników czekają atrakcje: gra terenowa, konkursy z nagrodami, animacje i zabawy, strefy sportu i rozrywki. Partnerami wydarzenia są warszawskie dzielnice i miejskie spółki.

Od godziny 17.00 na tak zwanym placu Centralnym, czyli części placu Defilad rozpocznie się wieczorne świętowanie. W programie między innymi wernisaż wystawy fotograficznej "Pałac i miasto. Warszawa na fotografiach Zbyszka Siemaszki", prezentującej historię stolicy uchwyconą w obiektywie.

Makieta Pałacu Kultury w Opolu miała 11 metrów wysokości. Nikt nie pamięta, co się z nią stało.

Nie zabraknie też urodzinowego tortu, a muzyczne emocje zapewnią koncerty na żywo zespołów Brass Federacja, Beat Back, Menele i Wszyscy Byliśmy Harcerzami.

Po zmroku organizatorzy zapraszają na silent disco pod gwiazdami i taniec przy świetle iluminowanego PKiN. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne.

W godzinach 20.00-23.00 będzie można, także bezpłatnie, wejść na taras widokowy na 30. piętrze.

Pałac Kultury i Nauki obchodzi 70. urodziny Źródło: Pałac Kultury i Nauki / Facebook

"Dar dla narodu polskiego"

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie został otwarty 21 lipca 1955 roku o godzinie 16. Został wybudowany jako "dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego". Przez niemal 70 lat był świadkiem najważniejszych dla Polski wydarzeń. Choć starszym kojarzy się z komunizmem, od lat jest niekwestionowaną ikoną stolicy.

Przez kilka dekad był drugim najwyższym budynkiem Europy - wyższy był tylko gmach Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie.

Pałac Kultury i Nauki, lata 50. XX wieku. Zdjęcie autorstwa Adolfa Duszka Źródło: Urząd Dzielnicy Bielany

Budowla ma 46 kondygnacji, w tym 2 podziemne. Wysokość PKiN początkowo wynosiła 230,68 metra. W 1994 roku dodano do iglicy wspornik antenowy, co spowodowało zmianę wysokości do 237 metrów.

W sylwestra 2000 roku na szczycie Pałacu odsłonięto drugi co do wielkości zegar w Europie.

Średnica każdej z czterech tarcz zegara wynosi 6,3 metra, waga tarczy wraz ze wskazówkami to 450 kilogramów. Długość wskazówki godzinowej wynosi 2,7 metra, a minutowej 3,54 metra. Był to wówczas najwyżej na świecie zamontowany zegar wieżowy.

Na wszystkich tarczach zegara widnieje syrenka warszawska.

Pałac Kultury i Nauki po budowie (lata 1955 - 1961) Źródło: Zbyszko Siemaszko / NAC

Obowiązkowy punkt na mapie atrakcji turystycznych

Pałac Kultury i Nauki jest ważną atrakcją turystyczną, w wakacje do wjazdu na taras widokowy ustawia się długa kolejka. Widok wynagradza niedogodności.

Bardzo efektownie budynek wygląda nocą, kiedy jest podświetlany w różnych barwach. W dzień widać, że elewacji przydałaby się kąpiel - pierwotnie miała kolor jasnego piaskowca.

Gmach mieści liczne instytucje kultury: wielosalową Kinotekę, teatry Dramatyczny, Studio i Szóste Piętro, muzea Techniki i Domków dla lalek, modne kluby Kulturalna i barStudio, a także pozostającą od lat w remoncie Salę Kongresową.

Pałac Kultury i Nauki Źródło: Pałac Kultury i Nauki / Facebook

PKiN jest też miejscem zamieszkania zwierząt. Mieszka w nim 11 kotów, które goszczą wyłącznie w podziemnych kondygnacjach budynku. Najwyżej w Pałacu ulokowały się sokoły wędrowne, które tuż pod iglicą uwiły swoje gniazdo. Są tam od 1998 r. Z gniazda korzysta już druga sokola para. Nieco niżej w basztach na wysokości 15. piętra azyl znalazły pustułki. Na poziomie 6. piętra, na dachu Teatru Studio, wśród miododajnych krzewów jest pasieka miejskich pszczół.

18 lat temu, 52-letni wówczas Pałac Kultury i Nauki został wpisany do rejestru zabytków.