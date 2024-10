Prokuratura wyjaśnia sprawę śmierci 17-letniego Rafała z Marek. Śmiertelny cios nożem nad Wisłą w Warszawie miała zadać 15-letnia Gabriela, jego znajoma. W sprawie zatrzymano jeszcze dwóch 19-latków, jeden z nich to chłopak podejrzanej, który po tragedii miał ukryć nóż.

W piątek wieczorem w Warszawie doszło do ataku na 17-letniego Rafała. Nastolatek został ugodzony nożem nad Wisłą, w rejonie wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik. Trafił do szpitala w stanie krytycznym. W sobotę policjanci zatrzymali trzy osoby: 15-letnią Gabrielę, 19-letniego Dominika oraz 19-letniego Adriana. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Mimo wysiłku lekarzy - w poniedziałek poszkodowany zmarł.