Przyszedł czas, żeby sobie nawzajem wybaczyć, jak to między sąsiadami - tak o stosunkach polsko-niemieckich mówiła w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego jego uczestniczka Wanda Traczyk-Stawska, apelując o pojednanie między krajami. Zwróciła się też do cywilnych mieszkańców stolicy, nazywając ich bohaterami. - Dziękuję, że trwaliście mimo głodu i strasznych cierpień - powiedziała.

- Z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością dziękuję miastu, ale przede wszystkim mieszkańcom, że już nie jestem tu sama, bo tu leżą ci, bez których powstanie nie mogłoby trwać aż 63 dni. To oni nas wspierali i byli bardzo odważni. To wy, warszawiacy byliście i jesteście bohaterami. My byliśmy tylko waszym wojskiem – mówiła.