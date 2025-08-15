Za ojczyznę i żołnierzy. Uroczysta msza z udziałem prezydenta w katedrze polowej

Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego Źródło: TVN24

15 sierpnia przypada rocznica – w tym roku 105. – zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

O godzinie 8 rozpoczęła się msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego sprawowana w intencji Ojczyzny, z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, jego żony Marty Nawrockiej oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

O godzinie 10 zaplanowana jest uroczysta zmiana posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza na warszawskim placu Józefa Piłsudskiego, podczas której najważniejsi oficjele oddadzą hołd poległym. Premier Donald Tusk natomiast odwiedzi z rana siedzibę jednostki GROM - jednej z najbardziej znanych jednostek polskich Wojsk Specjalnych.

Wielka defilada wojskowa

Podobnie jak w ubiegłym roku, najważniejszym i kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa z udziałem około 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu, która odbędzie się w południe na Wisłostradzie. W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu zostanie również uzupełniona o element morski - okręty Marynarki Wojennej wezmą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, która odbędzie się na wodach Bałtyku w pobliżu Helu.

Start defilady pod hasłem "Dziękujemy za Waszą Służbę" poprzedzą wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W planach jest także salut armatni oraz pokaz skoków wojskowych spadochroniarzy, którzy w locie rozwiną między innymi flagę państwową.

