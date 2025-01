Posłuchaj Wstrzymaj Rafał Trzaskowski o odblokowanych pieniądzach z UE Źródło: TVN24

W piątek w Warszawie odbyło się spotkanie włodarzy 20 europejskich stolic w ramach 14. edycji Bezpośredniego Dialogu burmistrzów stolic UE z Komisją Europejską. W wydarzeniu wzięła udział między innymi burmistrz Paryża Anne Hidalgo. Dyskusje dotyczyły między innymi funduszy dla samorządów i obrony cywilnej.

- Będziemy omawiać kwestie europejskie w trudnym momencie - przyznał na początku spotkania prezydent Warszawy, który obecnie jest również kandydatem KO na prezydenta. Jak wskazał, oprócz zabezpieczenia funduszy unijnych głównym tematem piątkowych rozmów będzie obrona cywilna i przygotowanie na sytuacje kryzysowe.

Trzaskowski, który pełni funkcję prezydenta stolicy od 2018 roku, podkreślał wagę silnych władz regionalnych i wskazywał, że Warszawa wdraża na przykład założenia polityki unijnej. Wyraził zadowolenie, że w spotkaniu bierze udział komisarz UE ds budżetu, bo trzeba "zastanowić się, jak zapewnić zrównoważone finansowanie na lata 2021-2027 roku, ale także na późniejszy czas".

Trzaskowski o "niepokojących wieściach"

- Niestety płyną niepokojące wieści, ale mam nadzieję, że dzięki interwencji Komisji Europejskiej debata na ten temat będzie dotyczyła przede wszystkim skuteczności finansowania (...) Musimy ochronić politykę spójności i musimy chronić nasze inwestycje. Nie może być tak, że będziemy wzmacniać inne polityki jej kosztem - podkreślał prezydent Warszawy.

Nawiązał w ten sposób do doniesień z jesieni zeszłego roku, zgodnie z którymi w przyszłej unijnej perspektywie budżetowej zamiast kilkuset programów operacyjnych, w tym regionalnych, Komisja Europejska miałaby zaproponować 27 programów narodowych. Propozycja, opisywana w kontekście "demontażu polityki regionalnej", wzbudziła obawę samorządów.

Spotkanie burmistrzów europejskich stolic w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka

- Wiem, że toczy się dyskusja na temat centralizacji polityki spójności. Chcę zapewnić, że nie jest to pogląd, którego jestem zwolennikiem. Mam nadzieję, że budżet będzie definiowany we współpracy z regionami - mówił w piątek Piotr Serafin, który w KE pełni funkcję komisarza odpowiedzialnego nie tylko za budżet, ale również administrację publiczną i zwalczanie nadużyć finansowych.

On również podkreślał, że Europę czeka wiele wyzwań. - Myśląc o przyszłości i przyszłym budżecie, musimy sporo uwagi poświęcić kwestiom przygotowania na sytuacje nadzwyczajne, musimy porozmawiać na temat zarządzania kryzysowego - powiedział. W tym kontekście podkreślał, że w przyszłym unijnym budżecie trzeba zapewnić "znacznie więcej elastyczności".

Na temat kolejnego wieloletniego budżetu UE po 2027 roku kraje członkowskie mają zacząć negocjować w połowie tego roku. Serafin przyznał, że już teraz dyskusje toczą się nie tylko na poziomie ekspertów, ale również wewnątrz KE. Jak wskazał, w przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie rozpoznawcze. - Na pewno wśród naszych priorytetów znajdą państwo konkurencyjność, bezpieczeństwo, a także kwestie obronności oraz kwestie spójności - powiedział.

Samorządy w walce ze zmianami klimatycznymi

W imieniu przedstawicieli pozostałych zaproszonych miast głos zabrała mer Paryża Anne Hidalgo. - Jesteśmy blisko obywateli, razem przeciwdziałamy wielu wyzwaniom. Weźmy na przykład zmiany klimatu, które są coraz bardziej palącym problemem. Jeżeli nie podejmiemy działania teraz, czeka nas zaostrzenie tych problemów, będzie coraz więcej klęsk, kryzysów społecznych, co widać było np. podczas powodzi w Walencji oraz - poza granicami Unii Europejskiej - podczas pożarów w Los Angeles - powiedziała.

Spotkanie burmistrzów europejskich stolic w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka

W tym kontekście - oraz w kontekście ostatnich wypowiedzi premiera Donald Tuska, który akcentuje konieczność zmiany części regulacji Zielonego Ładu - prezydent Warszawy został zapytany o swoje poglądy na temat klimatu z sugestią, że uległy one zmianie. - Wszyscy wiemy, że klimat się zmienia i że człowiek ma na to wpływ - to nie podlega żadnej dyskusji (...) Rzeczą zupełnie inną jest kwestia reakcji na to - odparł prezydent Warszawy.

- Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem (...) Wszyscy chcemy, żeby miasta były coraz bardziej zielone. Wszystkim nam zależy na tym, żeby oszczędzać energię. Myślę, że to nie jest nic kontrowersyjnego - mówił Trzaskowski. Jednocześnie - jego zdaniem - "zupełnie czy innym" jest krytyka niektórych postanowień, w tym tych w ramach Zielonego Ład, dotyczących m.in. rolników. - Z jednej strony wymagano wysokich standardów od naszych rolników i sporej ilości biurokracji, a z drugiej strony otwierane były granice choćby na zboże z Ukrainy - powiedział.

O konieczności częściowej rewizji założeń Zielonego Ładu mówią m.in. politycy dominującej w UE Europejskiej Partii Ludowej (do której w Polsce należy PO i PSL). W majowej rozmowie z PAP, jeszcze przed wyborem na drugą kadencję, szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła jednak o konieczności "utrzymania obranego kursu". Zaznaczyła przy tym, że Komisja "wsłuchuje się w "uzasadnione obawy polskich rolników"