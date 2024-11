Przedłużono areszt dla Łukasza Ż.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba poinformował w piątek, że podejrzany Łukasz Ż. usłyszał zarzut i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Osiem osób podejrzanych w sprawie. Nowe ustalenia wydarzeń. Sąd Rejonowy podtrzymał wniosek o trzy miesięcznym areszcie podejrzanego.

- Podejrzany przyznał się do popełnienia przedstawionego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i podania informacji o sposobie zarobkowania, utrzymywania się - dodał Skiba.

Łukasz Ż. jechał ponad 200 km/h

- Ford, którym podróżowała pokrzywdzona rodzina, przed zderzeniem poruszał się z prędkością zmienną, w terenie, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę, od 62 do 59 kilometrów na godzinę, czyli prędkością bardzo bezpieczną - podkreślił Skiba.

- Kierujący volkswagenem Łukasz Ż., poruszał się z prędkością zwiększającą się od 205 do 226 kilometrów na godzinę - doprecyzował Skiba.

Dodał, że z opinii biegłego wynika również, że pomiędzy piątą a pierwszą sekundą przed zdarzeniem pedał gazu został wciśnięty do końca, co - jak mówił Skiba - spowodowało bardzo szybkie przyśpieszenie. Prokurator podkreślił, że biegły nie stwierdził by następowały jakiekolwiek ślady hamowania.