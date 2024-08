Protest studentów Uniwersytetu Warszawskiego w obronie Palestyny. Będą rozmowy z mediatorem

"Domagaliśmy się wznowienia rozmów w formie publicznej. Odmawiamy prowadzenia dalszych rozmów o naszych postulatach w dotychczasowej formie. Uważamy, że nie mają one szans przynieść poważnej reakcji. Za zamkniętymi drzwiami nasze argumenty były do tej pory zbywane, a nasza delegacja lekceważona"- stwierdzili studenci. Dodali, że już po spotkaniu zaproponowali zaangażowanie w dalsze negocjacje zewnętrznego, niezależnego mediatora. "Propozycja takiej osoby została przez nas przesłana do biura prasowego UW" - poinformowali.