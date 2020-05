Policja podsumowuje piątkowy protest: zatrzymano 60 osób

- Prewencyjnie zatrzymano i do jednostek policji przewieziono 60 osób - to bilans piątkowego "Strajku przedsiębiorców", który przerodził się w starcie z policją.

Jak przekazał w sobotę rano aspirant sztabowy Mariusz Mrozek z komendy stołecznej policji, nie można ocenić, że piątkowy protest przedsiębiorców przebiegł pokojowo. - Prewencyjnie zatrzymano i do jednostek policji przewieziono 60 osób. W ich przypadku prowadzone przez policjantów czynności mają związek z naruszeniem artykułu 54. kodeksu wykroczeń, chodzi tutaj o łamanie obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa - wyjaśnił policjant. - Dwie osoby będą poza wykroczeniem, odpowiadać za naruszanie nietykalności policjantów. Dodatkowo dwie osoby są podejrzane o popełnienie przestępstwa z artykułu 224 paragrafu drugiego kodeksu karnego, 226 paragrafu pierwszego kodeksu karnego oraz z artykułu 223 paragrafu pierwszego kodeksu karnego. To zarzuty dotyczące między innymi czynnej napaści na funkcjonariuszy i zmuszania funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej. Łącznie więc nasze czynności prowadzone są wobec 62 osób - dodał.