Protest studentów Uniwersytetu Warszawskiego w obronie Palestyny trwa od 24 maja. Protestujący domagają się m.in. udostępnienia informacji o wszelkich powiązaniach uniwersytetu z izraelskimi instytucjami akademickimi i z "innymi organizacjami i firmami, które czerpią zyski lub są związane z okupacją Palestyny i trwającym w Strefie Gazy ludobójstwem". Żądają również jednoznacznego potępienia działań Izraela, a także zerwania współpracy z firmami i z uniwersytetami izraelskimi. Protest do tej pory odbywał się w parku Autonomia przy ul. Nowy Świat 69. We wtorek zaostrzył się, a jego uczestnicy przenieśli się na Kampus Główny.

"Rektor nasyła policję na studentów"

"Po raz pierwszy od lat władze Uniwersytetu Warszawskiego wezwały policję przeciwko swoim studentom. Przynajmniej sześć osób dostało wezwania na komendę policji z artykułu 51 kw (zakłócanie porządku publicznego)" - czytamy w mailu, który dotarł do naszej redakcji z domeny "UW z Palestyną".

W wiadomości czytamy, że policjanci zatrzymali między innymi jordańskiego dziennikarza. "Jako jedyny spośród spisywanych osób został zabrany do samochodu policyjnego na 20 minut i tam przeszukany. Policja nie podała żadnego uzasadnienia dla podjęcia dodatkowych środków" - czytamy w wiadomości.

Poprosiliśmy biuro prasowe komendy stołecznej o odniesienie się do tych informacji. Na odpowiedź jeszcze czekamy.

Czytaj też: Coraz więcej państw wzywa Izrael do wstrzymania ofensywy w Strefie Gazy

Oświadczenie uczelni

Biuro prasowe UW wydało oświadczenie w sprawie interwencji policji. "Nie może dochodzić do sytuacji, w której protestujący blokują wyjście bądź wyjazd z kampusu kobiecie w ciąży czy pracownikowi, który ma przyjąć kolejną dawkę chemioterapii. Nie można też zaakceptować faktu uniemożliwiania dostania się na zajęcia studentom z niepełnosprawnościami (ci dowożeni są specjalnym transportem uniwersyteckim pod sale zajęciowe), wykładowcom i studentom prowadzącym zajęcia poza Kampusem Głównym" – czytamy w oświadczeniu.

Podkreślono w nim, że "nie można pozwolić na zakłócanie zajęć i egzaminów przez kilkunastoosobowe grupy, które – wtargnąwszy do budynków uniwersyteckich czy sal dydaktycznych – zakłócają spokojną naukę i pracę innym. Nie ma też zgody na protest, w ramach którego niszczone jest mienie zarówno to uniwersyteckie, jak i osób prywatnych. Takie zachowania nie mogą być usprawiedliwiane jakimkolwiek motywem działania protestujących". W oświadczeniu wyjaśniono też, że kierując się troską o bezpieczne funkcjonowanie uniwersytetu, a także dążeniem do zapewnienia możliwości swobodnego korzystania przez studentów i pracowników z należnych im praw i wolności władze uczelni poprosiły o pomoc policję.