Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu śródmiejskiej komendy pracowali nad kilkoma zdarzeniami, do których doszło w czerwcu i lipcu. Przy ulicy Słomińskiego oraz Pokornej złodziej włamał się do piwnicy. Z kolei przy ulicy Stawki doszło do kradzieży z klatki schodowej.