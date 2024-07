Miał być pijany, potrzebował pilnej pomocy

Widok osoby leżącej w miejscu publicznym kojarzy się wielu ludziom z nietrzeźwością. Przyczyn takich zdarzeń może być jednak więcej. Tak też było w przypadku mężczyzny, który leżał w okolicach Pałacu Kultury i Nauki. Potrzebował on pilnej pomocy.

Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe i do przyjazdu karetki zajmowali się mężczyzną. Został on przewieziony do szpitala.