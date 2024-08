"Chcemy, żeby te dokumenty żyły, aby na ich podstawie powstawały publikacje naukowe"

Dyrektor AAN powiedział, że przekazane do zbiorów AAN dokumenty są kolejnym wielkim zasobem dokumentującym dzieje Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego, które znalazły się w zbiorach archiwum w ostatnich latach. Wśród nich wymienił między innymi zbiory Antoniego Sanojcy, w Powstaniu Warszawskim zastępcy dowódcy Grupy "Północ", oficera Komendy Głównej AK Jana Rzepeckiego i dowódcy batalionu "Zośka" Ryszarda Białousa. Dodał, że przy okazji piątkowej uroczystości ostatni obrońca reduty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Juliusz Kulesza przekazał na jego ręce teczkę z dokumentami zgrupowania "Żyrafa" Obwodu Żoliborz Armii Krajowej. Dyrektor AAN zapowiedział ich prezentację po opracowaniu przez archiwistów.

Całe życie poświęcił służbie wojskowej

O postaci Wacława Janaszek "Bolka" (1903-1944) opowiedział jego syn Maciej Janaszek. Podkreślił, że jego ojciec poświęcił całe życie służbie wojskowej. Jako ochotnik walczył już w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1925 roku ukończył Wojskową Akademię Inżynierii z pierwszą lokatą, za którą otrzymał złotą szablę prezydenta Rzeczypospolitej. Było to niebagatelne wyróżnienie, ponieważ we wszystkich szkołach wojskowych otrzymało ją 133 oficerów. W wojnie obronnej 1939 r. walczył w szeregach Armii Pomorze, a następnie w obronie Warszawy. - Niemal od razu po kapitulacji Warszawy włączył się w walkę konspiracyjną w szeregach Polskiej Organizacji Zbrojnej, która początkowo była silniejsza od ZWZ – podkreślił syn Wacława Janaszka. Dodał, że jego ojciec stał na czele POZ w Warszawie, a ze zbudowanych przez niego struktur wywodziły się trzy bataliony AK: "Chrobry", "Kiliński" i "Łukasiński". W 1942 r. został Szefem Sztabu Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.

W trakcie Powstania Warszawskiego został Szefem Sztabu Zgrupowania AK "Radosław". Był także pełniącym obowiązki dowódcy w okresie rekonwalescencji ppłk. Jana Mazurkiewicza "Radosława". - Przeszedł w ciężkich walkach z Woli na Starówkę i tam został awansowany do stopnia pułkownika. 25 sierpnia w budynek na budynek na Koźlej, w którym znajdował się sztab, uderzył pocisk niemiecki. Ojciec został ciężko ranny – mówił syn oficera Armii Krajowej. Kanałami został przeniesiony na Nowy Świat, a następnie do szpitala powstańczego przy ulicy Drewnianej 8 na Powiślu. 27 września 1944 r. szpital został zajęty przez esesmanów, którzy zamordowali wszystkich pozostających w nim powstańców, wśród nich Wacława Janaszka.

Dokumenty z konspiracyjnego mieszkania

Maciej Janaszek wyjaśnił, że dokumenty przekazane do AAN znajdowały się w ostatnim konspiracyjnym mieszkaniu ojca przy Stalowej 47 na warszawskiej Pradze. Kamienica przetrwała walki o dzielnicę, a po wojnie dokumenty pozostały w specjalnej skrytce mimo rewizji komunistycznej bezpieki. - Po wielu latach matka przekazała mi te dokumenty i dołączyłem je do innych dokumentów ojca, dotyczących przedwojennej służby. Moim zdaniem stanowią ciekawy przyczynek do funkcjonowania organizacji konspiracyjnej, głównie z 1942 roku – mówił Janaszek.