Zatruty alkohol i przejmowanie mieszkań. Kolejne zatrzymania w sprawie "gangu trucicieli"

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, wśród zatrzymanych w sprawie jest notariuszka z Sochaczewa. Jak podał RMF FM, kobieta "doprowadziła jednego z właścicieli nieruchomości do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wartym 200 tysięcy złotych". Miała sporządzić akt notarialny w sprawie sprzedaży jego mieszkania, wprowadzając go w błąd co do własności lokalu. Oprócz tego, jeden z podejrzanych w sprawie miał podrobić podpis poszkodowanego w jej obecności.

Pokrzywdzeni dostawali alkohol z toksycznym izopropanolem

Śledczy informowali, że podejrzany dodał też, że niektóre ofiary po wypiciu zatrutego alkoholu zmarły "zbyt szybko, by sporządzić pełnomocnictwa do dysponowania ich majątkiem". Robert S. usłyszał zarzut niezawiadomienia o przestępstwie, ale dzięki informacjom od niego policja i prokuratura zaczęły rozpracowywać grupę.

Wkradali się w ich łaski i nakłaniali do udzielenia pełnomocnictwa

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące dokonania w sumie sześciu zabójstw, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia kilku osób, a także usiłowania zabójstwa kolejnych osób. Jak podawała w styczniu prokurator Skrzeczkowska, w toku postępowania ustalono, że podejrzani działali w celu przejęcia nieruchomości od osób najczęściej schorowanych, upośledzonych w jakimś stopniu, a także osób, które były uzależnione od alkoholu. Dodawała, że w trakcie tego procederu podejrzani wkradali się w łaski tych osób, a następnie nakłaniali do udzielenia im pełnomocnictwa, do rozporządzenia ich nieruchomościami. - Podawali tym osobom zatruty alkohol i niestety w sześciu przypadkach doprowadziło to do śmierci osób pokrzywdzonych - opisywała Skrzeczkowska.