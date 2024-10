Reprezentacja Polski na Narodowym zagra z Portugalią i Chorwacją. Zmiany w komunikacji

Bilet na mecz to też bezpłatna komunikacja

Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami WTP (autobusy, tramwaje, metro, Szybka Kolej Miejska) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1. strefy biletowej ZTM. Ponadto możliwe jest bezpłatne korzystanie z parkingów Parkuj i Jedź – od 12 października od godz. 6, do 13 października, do godz. 1.00 oraz od 15 października od godz. 6, do 16 października, do godz. 1.00.