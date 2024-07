Zuzię porzuciła matka, ale ma dziewięciu ludzkich "tatusiów"

Warszawskie zoo ma kolejnego nowego mieszkańca. Tym razem to mała ośliczka somalijska o imieniu Zuzia. Niebawem będzie można zobaczyć ją na wybiegu.

O nowym mieszkańcu zoo poinformowało na swoim facebookowym profilu. "Poznajcie Zuzię. To ośliczka somalijska, która przyszła na świat 22 czerwca. Niestety, jej mama nie podjęła się opieki nad młodą, co czasem zdarza się zarówno w naturze, jak i w ogrodach zoologicznych, zwłaszcza pierworódkom. W naturze porzucony maluch skazany jest na śmierć, w ogrodzie mamy szansę pomóc i wziąć go na tzw. sztuczny odchów. Tak też było w przypadku Zuzi. Zamiast nieporadnej mamy opiekuje się nią teraz aż dziewięciu ludzkich tatusiów” – napisano.