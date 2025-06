Powstanie nowy dom dla pingwinów

Pingwiny przylądkowe Źródło: Warszawskie ZOO/Facebook Projekt pawilonu dla pingwinów Źródło: UM Warszawa Projekt pawilonu dla pingwinów Źródło: UM Warszawa Projekt pawilonu dla pingwinów Źródło: UM Warszawa

"Nowy pawilon zapewni pingwinom nie tylko wygodę, ale także warunki zbliżone do ich naturalnego środowiska. Projekt łączy troskę o potrzeby zwierząt z przyjazną przestrzenią dla odwiedzających" - podkreślają w komunikacie stołeczni urzędnicy.

Centralnym punktem będzie basen zewnętrzny z wyspą, który umożliwi pingwinom swobodne pływanie i nurkowanie. W sąsiedztwie basenu powstaną wybiegi z "plażami" o zróżnicowanej nawierzchni oraz specjalnymi strefami lęgowymi.

Dla bezpieczeństwa i zdrowia kolonii przewidziano również wybieg kwarantanny z niewielkim, płytkim basenem. To miejsce pozwoli na czasowe odseparowanie zwierząt, jeśli zajdzie taka potrzeba. Budynek inwentarski stanowiący część kompleksu, zostanie przeznaczony wyłącznie dla zwierząt i obsługi.

Atrakcja dla gości

"Nowy wybieg to nie tylko wygoda i świetne warunki dla pingwinów. To również atrakcja dla gości ogrodu zoologicznego. Zwiedzający będą mogli obserwować życie ptaków zarówno na powierzchni, jak i pod wodą, dzięki zastosowaniu przeszklonej ściany basenu. Dodatkowo, strefa dla odwiedzających zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To krok w stronę zwiększenia dostępności i umożliwienia wszystkim, bez wyjątku, cieszenia się bliskością tych niezwykłych stworzeń" – dodano w komunikacie.

Za realizację inwestycji odpowiada Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Budowę pawilonu zrealizuje firma VARCO Tomasz Jezutek. Koszt to ok. 14,5 mln zł.

Umowa na pawilon dla pingwinów w ZOO - podpisana!

O pingwinach przylądkowych

Pingwiny przylądkowe, zwane również tońcami, a przez niektórych przezywane "osiołkami" ze względu na charakterystyczne odgłos, który wydają, to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. W naturze zamieszkują południowoafrykańskie wybrzeża i wyspy od Namibii do południowego Mozambiku. Nowy wybieg posłuży także jako miejsce edukacji przyrodniczej – zwiedzający będą mogli dowiedzieć się więcej o biologii pingwinów i lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją te ptaki w naturalnym środowisku.