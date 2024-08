Nowy dom dla małp z warszawskiego zoo będzie kilkukrotnie większy od obecnego. Projekt zakłada powstanie obiektu z trzema kondygnacjami o powierzchnię około 4300 m kw. "W częściach wejściowych mają powstać duże przeszklenia, które doświetlą wnętrza. Główne wejście znajdzie się od strony budynku Akwarium w południowo-wschodniej części zoo. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - zapowiada stołeczny ratusz.

Podzielą budynek na trzy strefy geograficzne

Powstaną też baseny dla tapirów i kapibar

Zwierzęta będą oddzielone od zwiedzających szybami, a część ogrodzenia będzie lita. Z kolei zaplecze nowej małpiarni to pomieszczenia socjalne obsługi, kuchnia dla zwierząt oraz pomieszczenia central wentylacyjnych oraz techniczne.

Zoo będzie samowystarczalne energetycznie

Małpiarnia to nie jedyna większa inwestycja planowana w stołecznym zoo w najbliższym czasie. Miasto zapowiada modernizację układu zasilania w energię elektryczną oraz budowę farmy fotowoltaicznej

"W ubiegłym tygodniu Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą 2MKP Energia, która opracuje dokumentację projektową konieczną do wykonania tych prac. Projekt powstanie w 12 miesięcy i będzie kosztował ok. 420 tys. zł. Dzięki inwestycji układ zasilania ogrodu w energię elektryczną będzie bardziej wydajny, wzrośnie też bezpieczeństwo obsługi urządzeń elektroenergetycznych. Zadanie to jest ważnym krokiem w kierunku samowystarczalności energetycznej zoo" - podkreśla stołeczny ratusz.