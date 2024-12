CBŚP uderzyło w grupę powiązaną z międzynarodowym kartelem narkotykowym Źródło: CBŚP

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie tej grupy przestępczej zajmowali się uprawą i przemytem marihuany z Hiszpanii do Polski, a następnie wprowadzaniem jej do obrotu. Mieli też handlować amfetaminą i kokainą. Zatrzymano i doprowadzono do prokuratury pięć osób.

Przejęli gotówką i samochody

Rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrzesiński przekazał, że w sprawie jest siedmiu podejrzanych, a z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa mogła przemycić do Polski nawet 800 kilogramów marihuany. - Ogłoszone podejrzanym zarzuty dotyczyły kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu i wprowadzania do obrotu i posiadania znacznych ilości narkotyków - przekazał podkom. Wrzesiński.

Poinformował, że cztery osoby tymczasowo aresztowano. Śledczy zabezpieczyli także gotówkę i samochody. - Jako zabezpieczenia majątkowe ustanowiono na nieruchomościach należących do podejrzanych zakazy zbywania i obciążania, a także hipoteki przymusowe. Wartość tych zabezpieczeń na nieruchomościach wyniosła łącznie około 850 tysięcy złotych - powiedział podkom. Wrzesiński.

Przemyt 10 kilogramów marihuany

W lutym 2024 roku w tej samej sprawie policjanci udaremnili przemyt marihuany, przejmując 10 kilogramów narkotyku. Środki odurzające były ukryte w przestrzeni ładunkowej samochodu. Zatrzymano wówczas dwie osoby, wobec których również zastosowano tymczasowy areszt.