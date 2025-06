Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę Źródło: KRP Warszawa VI

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, po analizie informacji o działalności osób z lokalnego środowiska przestępczego, zaplanowali zatrzymanie mężczyzny poszukiwanego sądowym nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego.

33-letni mieszkaniec Pragi-Północ miał do odbycia karę roku pozbawienia wolności. "W przeszłości był wielokrotnie prawomocnie skazany na kary pozbawienia wolności w sprawach związanych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii" - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Ukrył się pod materacem

W czwartek policjanci zapukali do drzwi wytypowanego lokalu. Wtedy wszelkie rozmowy w nim ucichły. Nikt nie chciał otworzyć. Po kilku minutach na miejscu zjawili się wezwani strażacy. "Wtedy w progu pokazała się kobieta. W lokalu miała być tylko z dziećmi" - dodała Onyszko.

Policjanci skontrolowali mieszkanie. W pokoju dziecięcym, w łóżku pod materacem znaleźli ukrywającego się 33-latka. Zatrzymali go i przeszukali lokal.

Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę 33-latek został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa VI 33-latek został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa VI Przedmioty zabezpieczone przez policję Źródło: KRP Warszawa VI Przedmioty zabezpieczone przez policję Źródło: KRP Warszawa VI Przedmioty zabezpieczone przez policję Źródło: KRP Warszawa VI Przedmioty zabezpieczone przez policję Źródło: KRP Warszawa VI

"W kuchennej szafce i w sypialni znaleźli trzy woreczki z różnymi substancjami oraz przedmiot wyglądem przypominający broń palną wraz z magazynkiem i dwa naboje" - opisała policjantka. Na miejsce przyjechał również technik kryminalistyki, który zabezpieczył te przedmioty. Substancje trafiły następnie do biegłego, który szczegółowo przeanalizował ich skład chemiczny.

33-latek trafił do komendy policji przy ulicy Jagiellońskiej.

Usłyszał zarzuty

W piątek zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Tam też został przesłuchany.

Prokurator przedstawił 33-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych o łącznej wadze prawie 90 gramów, za co może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz nielegalnego posiadania broni palnej w postaci pistoletu wraz z magazynkiem oraz dwoma sztukami amunicji. Za to przestępstwo może grozić mu dodatkowa kara do 8 lat pozbawienia wolności.