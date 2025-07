Historyczny bruk z kamieni polnych na ulicy Okrzei Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

- Most pieszo-rowerowy zbliżył do siebie śródmiejskie bulwary z Pragą i stał się impulsem do kolejnych zmian na prawym brzegu Wisły. Dziś podpisaliśmy umowę z firmą Strabag na przebudowę ulicy Okrzei. Prace rozpoczną się jeszcze tego lata i mają potrwać 17 miesięcy. Budujemy przyjazne, zielone Nowe Centrum Warszawy - powiedział cytowany w komunikacie ratusza Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Ulica Okrzei po przebudowie - wizualizacja Źródło: ZDM Warszawa

Okrzei z priorytetem dla pieszych i rowerzystów

Rozbudowa obejmie odcinek od ulicy Wybrzeże Szczecińskie do ulicy Jagiellońskiej. "Po zakończeniu prac ulica Okrzei stanie się zielonym deptakiem – przestrzenią z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Zamiast asfaltu będzie tu estetyczna, kamienna nawierzchnia i szpalery drzew" - opisał ratusz w komunikacie.

Dla samochodów i autobusów zostanie tylko jeden pas. Ruch, tak jak dotychczas, będzie odbywał się jednokierunkowo. Po północnej stronie ulicy Okrzei powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, a po obu stronach szerokie deptaki dla pieszych i miejsce na ogródki gastronomiczne.

Ulica Okrzei po przebudowie - wizualizacja Źródło: ZDM Warszawa

W ramach przebudowy zostaną posadzone 74 nowe drzewa, które będą tworzyły szpalery. W planach są też nowe rabaty kwiatowe, krzewy i mała architektura. Główny pas zieleni zostanie podzielony poprzecznie miejscami odpoczynku.

"Wybrana roślinność będzie dostosowana do warunków miejskich. Na Okrzei pojawi się między innymi grusza drobnoowocowa i klon czerwony. Drzewa posadzone zostaną w modułach (klatkach) antykompresyjnych. To rozwiązanie sprawdziło się już m.in. na placu Pięciu Rogów i nowym placu Centralnym" - zaznaczył ratusz.

Przebudowa obejmie również modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej oraz oświetleniowej.

Koszt przebudowy to ponad 20 milionów złotych.

Zmieni się otoczenie

Kilka dni temu rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję architektoniczną, która objęła m.in. plac pomiędzy ulicą Okrzei i Kłopotowskiego, ulicę Floriańską oraz placem Weteranów 1863 r.

"Zwyciężyli projektanci z RS Architektura Krajobrazu, którzy pracowali już nad projektami Nowego Centrum Warszawy: nową Chmielną i kwartałem ulic Złota-Zgoda. Na Pradze zaproponowali m.in. ogród różany z pergolą przed wejściem do Szpitala Praskiego, czytelnie podkreślone wejście do katedry św. Floriana wraz z miejscami wypoczynkowymi oraz strefę rekreacyjną w sąsiedztwie baru mlecznego Rusałka"- przypomniał ratusz.

