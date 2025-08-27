Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Pędził skradzionym autem, staranował radiowóz

22-latek został zatrzymany po pościgu
22-latek został zatrzymany po pościgu
Źródło: KRP VI
W nocy z soboty na niedzielę policjant z warszawskiej Pragi Północ prowadził pościg za kierowcą skradzionej toyoty. Podczas ucieczki 22-latek staranował radiowóz, jechał pod prąd i złamał szereg innych przepisów. W końcu porzucił auto i uciekał pieszo. Został zatrzymany.

Informacja o kradzieży toyoty z terenu Praga Południe została przekazana do wszystkich nocnych patroli ze stołecznego garnizonu policji.

"Zareagował również kierownik ogniwa patrolowego z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Aspirant Piotr Kryza, na wysokości ronda Starzyńskiego zauważył opisane firmowe auto. Włączył sygnały nakazujące kierowcy zatrzymanie samochodu. Ten jednak przyspieszył i rozpoczął ucieczkę ulicami Pragi Północ" - opisała w komunikacie nadkomisarz Paulina Onyszko, rzeczniczka północnopraskich policjantów.

Funkcjonariusz, który podjął pościg, zrównał się z uciekającym, ten gwałtownie skręcił i uderzył w bok radiowozu, a następnie kontynuował ucieczkę "pod prąd", łamiąc szereg przepisów drogowych. Gdy policjant zablokował go radiowozem, kierowca wyskoczył z auta i uciekał pieszo. Na torowisku, na wysokości stacji kolejowej "Warszawa Targówek" policjant dogonił go i zatrzymał.

22-latek został zatrzymany po pościgu
22-latek został zatrzymany po pościgu
Źródło: KRP VI

22-latek miał już konflikt z prawem

"Po chwili na miejscu pojawili się kolejni policjanci, którzy pomogli mu przetransportować mężczyznę do radiowozu. Kierowcą toyoty okazał się 22-letni mieszkaniec Ząbek. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Mężczyzna miał już wcześniej konflikt z prawem. Był notowany m.in. za kradzieże, oszustwo i przestępstwo narkotykowe" - przekazała Onyszko.

Policjanci ustalili, że toyota została skradziona spod siedziby firmy. Właściciel złożył zawiadomienie w tej sprawie.

W poniedziałek 22-latek usłyszał zarzuty kradzieży samochodu, niezatrzymania się do kontroli w zbiegu z uszkodzeniem radiowozu. Grozi mu pięć lat więzienia. Mężczyzna został objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.

22-latek został zatrzymany po pościgu
22-latek został zatrzymany po pościgu
Źródło: KRP VI

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP VI

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
Rzeźba "Macierzyństwo" Aliny Szapocznikow leży w trawie od trzech miesięcy
Zniszczyli ją wandale, od trzech miesięcy leży w trawie
Żoliborz
Nowy blok powstaje w bliskim odległości starego
Nowy blok tuż pod oknami, milionowe długi i transakcje, którym mocno przygląda się prokurator
Wola
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały
Okolice
Nocna sprzedaż alkoholu
Dwie dzielnice chcą nocnej prohibicji
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies w typie amstaffa ugryzł sześcioletnią dziewczynkę
Rekordowo niski stan Wisły
Wisła z rekordowo niskim stanem. Będzie gorzej. Czy zabraknie wody w kranach?
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Zginął pracownik
Okolice
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Zginęło pięć osób. Nowe informacje prokuratury po katastrofie na S2
Okolice
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej
Przechodziła na zielonym, została potrącona. Kierowca z Marszałkowskiej usłyszał zarzuty
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Ulica Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w Warszawie? Do ratusza trafiła petycja
Mokotów
13-latek jechał na rowerze z silnikiem spalinowym
Policja zatrzymała 13-latka. Jechał rowerem górskim z silnikiem spalinowym
Okolice
Garaż podziemny (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił kradzież auta, tymczasem ono odjechało samo
Okolice
Policja zatrzymała 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem i butelką. 39-latek trafił do aresztu
Bielany
Pożar na trasie S8 (Mazowieckie)
Pożar auta dostawczego na S8. Utrudnienia
Bemowo
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Nagranie
Bielany
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w mieszkaniu na Sadybie. Strażacy znaleźli zwęglone ciało
Mokotów
Do zdarzenia doszło w Pułtusku
Nagrały nagą podopieczną domu pomocy społecznej. Sąd skazał jedną z opiekunek
Okolice
Nocna sprzedaż alkoholu
Trzecia dzielnica przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu nocą
Białołęka
W wypadku ranny został 16-latek (zdj. ilustracyjne)
16-latek na skuterze wjechał w traktor
Okolice
Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Ekspert: kopalnie piasku obniżają koryto Wisły, potrzeba działań "na wczoraj"
Wawer
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
"Ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze"
Okolice
49-latek przez lata miał znęcać się nad matką
Rzucił telefonem, wyważył drzwi. Matka wyznała, że znęca się nad nią od lat
Żoliborz
2112_ESP-65
W wypadku awionetki zginął młody polski lekkoatleta
EUROSPORT
Koncert w ramach projektu "1025. Muzyka Katedr"
"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity
Okolice
Chłopiec zahaczył głową o ostry kant
Dramatyczne wołanie o pomoc. Krwawił ranny w głowę chłopiec
Praga Północ
Małżeństwo z Mokotowa
Zostawili synom "kartkę z instruktażem" i zniknęli. Prokuratura podjęła decyzję
Mokotów
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Po rzece zostało tylko błoto
Wilanów
Strażnicy pomogli ciężarnej w kryzysie bezdomności
Ciężarna kobieta leżała przed sklepem i błagała o wodę
Praga Północ
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latka na hulajnodze
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki