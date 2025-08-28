Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty

36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Źródło: KPP Żyrardów
Napadł, pobił i okradł obywatela Ukrainy. Skradzioną kartą zapłacił 22 razy. 36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

W sobotę, 23 sierpnia, do dyżurnego żyrardowskiej komendy policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące pobicia oraz kradzieży.

"Z ustaleń policjantów wynikało, że 36-letni mieszkaniec Żyrardowa pięścią uderzył 36-letniego obywatela Ukrainy w twarz, kopał po całym ciele, a następnie ukradł mu telefon, zegarek oraz kartę kredytową. Dodatkowo za skradziony telefon zażądał pieniędzy" - przekazuje kom. Emilia Bodych z policji w Żyrardowie.

Tego samego dnia skradzioną kartą wykonał 22 transakcje. Dwa dni później podejrzany został zatrzymany. Usłyszał 24 zarzuty, w tym rozboju i oszustwa oraz kradzieży z włamaniem.

36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Źródło: KPP Żyrardów

Groźba długiego pobytu w więzieniu

Sąd Rejonowy w Żyrardowie, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 36-latka areszt tymczasowy na trzy miesiące. Za rozbój grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności, za oszustwo do ośmiu, a za kradzież z włamaniem do 10.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja zatrzymała 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem i butelką. 39-latek trafił do aresztu
Bielany
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" znów za kratami. Zatrzymani także "Pieprzu" i "Cycek"
Śródmieście
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Chcieli uprowadzić mężczyznę. Policja weszła do ich mieszkań
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Żyrardów

Udostępnij:
TAGI:
ŻyrardówPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Dominik tonął w jeziorze. Osobiście podziękował za uratowanie życia
Okolice
Samochód nie miał kompletnych oznaczeń
Udawał taksówkarza, woził klientów
Rowerzysta uległy wypadkowi na ulicy Okopowej
Oszołomiony i zakrwawiony siedział na drodze dla rowerów
Wola
Rowery (zdjęcie ilustracyjne)
Zniknęły rowery i hulajnoga. Szukają trzech mężczyzn
Białołęka
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Dzielnice przeciw nocnej prohibicji. Głosowały już wszystkie rady
Magdalena Ejsmont odchodzi ze stanowiska komendantki straży miejskiej
Komendantka straży miejskiej odchodzi. "To był czas pełen wyzwań"
W samochodzie była broń i amunicja
Jechał "wężykiem", w aucie miał broń
Okolice
Most pieszo-rowerowy nad Wisłą
Kładka przez Wisłę ma imię, wybrali je radni
jabłka
W cudzym sadzie zrywali jabłka, w sumie trzy tony
Okolice
Niski poziom wody w Wiśle
Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?
METEO
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące
Upał
Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW
METEO
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Zarzut dla agresora
Okolice
Pożar samochodu na Ursynowie
"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta
Ursynów
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
Bielany
Wandale uszkodzili wiatę przystankową
Wprowadzili w życie "scenariusz demolki". Tak się tłumaczyli
Okolice
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium. Setki kilogramów klefedronu
Okolice
Adam Niedzielski
Kierwiński: Niedzielski nie wnioskował o ochronę policji, choć mógł
Okolice
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Były minister pobity przed restauracją. Sprawcy sami zgłosili się na policję
Okolice
Policjanci przerwali narkotykową transakcją
Przerwali narkotykową transakcję i przejęli torbę z marihuaną
Okolice
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Najniższy wynik w historii pomiarów
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
Dziecięcy zeszyt, wynik testu. Mają tropy w sprawie góry śmieci na drodze
Okolice
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
Okolice
Prace na ulicy Kąty Grodziskie
Koniec wakacji i remontów na drogach. Te ulice będą przejezdne
Białołęka
Prace na Słomińskiego
Tramwaje na Woli i Mokotowie wracają na stałe trasy
Wola
Stacja Warszawa Zachodnia
Każdego dnia może z niego korzystać ponad 100 tysięcy osób
Ochota
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Przebudują Warszawę Wschodnią. "Zmiana będzie radykalna"
Piotr Bakalarski
Kontrole kierowców przewozu osób, zatrzymano czterech cudzoziemców (zdj. ilustracyjne)
Kontrole przy dworcach. Zatrzymali czterech kierowców
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął od ciosów drewnianą kantówką
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Pociągi omijały cztery stacje
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki