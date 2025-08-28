Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty

36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany Źródło: KPP Żyrardów

W sobotę, 23 sierpnia, do dyżurnego żyrardowskiej komendy policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące pobicia oraz kradzieży.

"Z ustaleń policjantów wynikało, że 36-letni mieszkaniec Żyrardowa pięścią uderzył 36-letniego obywatela Ukrainy w twarz, kopał po całym ciele, a następnie ukradł mu telefon, zegarek oraz kartę kredytową. Dodatkowo za skradziony telefon zażądał pieniędzy" - przekazuje kom. Emilia Bodych z policji w Żyrardowie.

Tego samego dnia skradzioną kartą wykonał 22 transakcje. Dwa dni później podejrzany został zatrzymany. Usłyszał 24 zarzuty, w tym rozboju i oszustwa oraz kradzieży z włamaniem.

Groźba długiego pobytu w więzieniu

Sąd Rejonowy w Żyrardowie, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 36-latka areszt tymczasowy na trzy miesiące. Za rozbój grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności, za oszustwo do ośmiu, a za kradzież z włamaniem do 10.