Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty

W sobotę, 23 sierpnia, do dyżurnego żyrardowskiej komendy policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące pobicia oraz kradzieży.
"Z ustaleń policjantów wynikało, że 36-letni mieszkaniec Żyrardowa pięścią uderzył 36-letniego obywatela Ukrainy w twarz, kopał po całym ciele, a następnie ukradł mu telefon, zegarek oraz kartę kredytową. Dodatkowo za skradziony telefon zażądał pieniędzy" - przekazuje kom. Emilia Bodych z policji w Żyrardowie.
Tego samego dnia skradzioną kartą wykonał 22 transakcje. Dwa dni później podejrzany został zatrzymany. Usłyszał 24 zarzuty, w tym rozboju i oszustwa oraz kradzieży z włamaniem.
Groźba długiego pobytu w więzieniu
Sąd Rejonowy w Żyrardowie, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 36-latka areszt tymczasowy na trzy miesiące. Za rozbój grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności, za oszustwo do ośmiu, a za kradzież z włamaniem do 10.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Żyrardów