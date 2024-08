Jeden miał na liczniku ponad 200, drugi 126 w terenie zabudowanym

Jechał 204 km/h trasą S7

- 37-latek kierujący pojazdem marki BMW, jadąc w kierunku Radomia, rozwinął prędkość sięgającą blisko 204 kilometrów na godzinę. W trakcie kontroli okazało się, że ta szybka jazda to nie pierwszy przypadek. Przekroczenie prędkości było recydywą, a co za tym idzie mandat za naruszenie przepisów również musiał być dużo wyższy. Wyniósł w tym przypadku aż pięć tysięcy złotych, a na jego konto trafiło również 15 punktów karnych - przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

126 km/h w terenie zabudowanym

- Mężczyzna nie miał świadomości, że jego brawurową jazdę nagrali jadący za nim policjanci. Auto zostało zatrzymane do kontroli, a kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące i ukarano go mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz 15 punktami karnymi. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 40-latek był już karany za podobne wykroczenia, dlatego objęły go przepisy o tak zwanej recydywie - podkreśliła Jaśkiewicz.