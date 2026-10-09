Okolice Zdjęcia noży i groźby w sieci. Seria zatrzymań Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Dr Ciesiołkiewicz o grupach szczególnie podatnych na radykalizację Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Mazowsze/X

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Jak podała Komenda Główna Policji, dotychczas zatrzymano 16 osób, które odpowiedzą w większości za kierowanie gróźb karalnych.

Nad bezpieczeństwem dzieci i pedagogów w całym kraju czuwać będą funkcjonariusze policji. "Wiąże się to nie tylko ze zwiększoną liczbą patroli wokół szkół - policjanci wezmą również udział w spotkaniach z młodzieżą, podczas których będą mówić o tym, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach" - poinformowała polska policja.

Funkcjonariusze przypominają, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.

Pedagożka Lucyna Kicińska: rodzice powinni rozmawiać z dziećmi o ich aktywności w internecie Źródło: TVN24

Zaapelowali o powściągliwość w rozpowszechnianiu niezweryfikowanych informacji oraz o przeciwdziałanie dezinformacji, opierając się wyłącznie na faktach i unikając powielania niesprawdzonych doniesień. - Dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się internetowego challenge’u rzeczywiście miało miejsce - poinformowała policja.

Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia.



Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce.



Niemniej… pic.twitter.com/Z8yXjWsic2 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 9, 2026 Rozwiń

Zatrzymania w Warszawie

Policjanci z komisariatu Nowe Bemowo w Warszawie zatrzymali 13-latka. "Miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi" - poinformowała KSP. Jak dodała, nastolatek tłumaczył, że "zrobił to z głupoty". W sprawie prowadzone są dalsze czynności.

Z kolei policjanci z Mokotowa niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Jak dodali, nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Na zdjęciu, opublikowanym przez policję widać, że na nożu jest niepokojący napis - "śmierć społeczniakom". W sprawie prowadzone są dalsze czynności. Dokumenty zostaną następnie przekazane do sądu rodzinnego.

14-latek przyszedł do szkoły z nożem Źródło zdjęcia: x.com/Policja_KSP

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 16-letniego ucznia jednego z miejscowych zespołów szkół, który przyniósł do placówki oświatowej nóż typu balisong. O możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa policyjny patrol poinformował pracownik szkoły. Niebezpieczne narzędzie policjanci znaleźli w plecaku nastolatka. Trwają dalsze czynności w tej sprawie.

16-latek przyniósł do szkoły nóż Źródło zdjęcia: x.com/Policja_KSP

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Zatrzymania w Pruszkowie, powiecie otwockim i Mszczonowie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali dwóch 15-latków, mieszkańców powiatu pruszkowskiego. "Mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób" - przekazała Komenda Stołeczna Policji na portalu X. Policjanci przestrzegają, że autorzy takich nagrań muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami.

Również policjanci z Józefowa zatrzymali 14-latka. "Planował przynieść do szkoły nóż, a jego zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych osób. Reakcja nastąpiła po zgłoszeniu od innego ucznia" - podała w komunikacie na portalu X Komenda Powiatowa Policji w Otwocku.

O losie nastolatka zadecyduje sąd rodzinny.

14-latek chciał przynieść do szkoły nóż Źródło zdjęcia: x.com/Policja_KSP

Żyrardowscy policjanci zatrzymali w piątek rano, w trakcie praktyk szkolnych w Mszczonowie 15-latka, mieszkańca gminy Wiskitki. "W mediach społecznościowych miał grozić innym osobom pozbawieniem życia. Przy nastolatku zabezpieczono ostre narzędzie. 15-latek został przewieziony do komendy" - podała mazowiecka policja. Obecnie trwają z nim czynności. Ze względu na wiek o jego losie zadecyduje sąd rodzinny.

Policja zatrzymała 15-latka Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze/X

Policjanci z Płocka zatrzymali 13-latkę, która na zamkniętą grupę wrzuciła film, na którym groziła śmiercią uczniom z kilku płockich szkół. Film ten trafił później na jeden z portali społecznościowych.

"Zachowanie 13-latki wzbudziło niepokój internautów, którzy zawiadomili policję. Obecnie z nastolatką trwają czynności w KMP w Płocku. Na miejscu jest także rodzic dziecka. Policjanci zabezpieczyli strój nastolatki, w którym pokazała się na filmie, nożyczki oraz telefon 13-latki" - przekazała mazowiecka policja.

O zdarzeniu zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich miejscowego sądu rejonowego.

Policjanci z Przasnysza wykonywali w komendzie czynności z 16-letnim uczniem szkoły w Jednorożcu, który informował rówieśników, że przyniesie do szkoły maczetę. "W pokoju zajmowanym przez nastolatka i innych pomieszczeniach użytkowanych przez rodzinę zabezpieczono trzy noże i dwie maczety" - poinformowała mazowiecka policja.

O sprawie poinformowany został sąd rodzinny, który podejmie decyzję w sprawie 16-latka.

Policjanci z Sochaczewa prowadzą czynności z 13-letnią mieszkanką powiatu, która na grupie klasowej zamieściła informację, że przyniesie do szkoły maczetę. "Nastolatka stwierdziła, w obecności rodziców, że był to głupi żart" - podała mazowiecka policja.

Telefon nastolatki został zabezpieczony. O sprawie zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rodzinnego w Sochaczewie.

Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej wykonywali czynności z 15-latkiem, który poprzez komunikatory internetowe zamieścił zdjęcie w masce, które zrobił w ubiegłym roku. "Teraz pisał do znajomych, że planuje pozbawić życia inne osoby. Policjanci w mieszkaniu nastolatka zabezpieczyli jego bluzę, maskę oraz telefony komórkowe" - przekazała mazowiecka policja.

Teraz o losie 15-latka zadecyduje sąd rodzinny.

"Zamieścili je dla żartu"

Do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosiło się dwóch 15-latków wraz z rodzicami, którzy przyznali się, że są autorami filmików zamieszczonych przez siebie na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych, skąd nagrania trafiły na ogólnodostępne platformy.

"Nastolatkowie oświadczyli, że zamieścili je dla żartu" - podała mazowiecka policja. Policjanci zabezpieczyli między innymi telefony nastolatków.

W tych sprawach prowadzone są czynności. Teraz o losie 15-latków zadecyduje sąd.

Ataki w szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie.

Prokuratura w sprawie 15-latka musi najpierw przeprowadzić postępowanie przygotowawcze, a następnie skierować do sądu rodzinnego w Wyszkowie wniosek o zastosowanie wobec nastolatka środków wychowawczych lub poprawczych.

15-latek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła, jeśli prokuratura w toku postępowania przygotowawczego ustali, że pozwala na to stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nastolatka. Będzie do tego konieczna opinia biegłych poprzedzona obserwacją psychiatryczną.

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Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 19-latek miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.

19-letni Jakub Z. usłyszał łącznie dziewięć zarzutów, jest to sześć zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Kolejny to usiłowanie zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. 19-latek usłyszał także zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec dwóch pracowników szkoły oraz usiłowania zabójstwa dwóch przypadkowych osób, przechodniów już poza terenem szkoły.

Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”. Młody mężczyzna został przesłuchany na policji i usłyszał zarzut z artykułu 190 Kodeksu karnego dotyczący gróźb karalnych.