Tak bardzo interesował się akcją, że wzbudził podejrzenia. Został zatrzymany, "przyznał się do podpalenia"

Do pożaru domu letniskowego doszło w Zalesiu Górnym w powiecie piaseczyńskim. - 46-latek wzbudził podejrzenia policjantów, ponieważ bardzo interesował się prowadzoną akcją ratowniczą - przekazał nadkom. Jarosław Sawicki z komendy policji w Piasecznie. Mężczyzna został zatrzymany. Jest podejrzany o podpalenie.

Do zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem. Po godzinie 22 policjanci i strażacy zostali powiadomieni o pożarze domu letniskowego w Zalesiu Górnym. - Podczas działań ratowniczych, policjanci z Piaseczna zabezpieczający to miejsce, zwrócili uwagę na mężczyznę, który dopytywał zgromadzone osoby, jak i samych strażaków o szczegóły dotyczące prowadzonej akcji oraz powstałe w wyniku pożaru straty - tłumaczył nadkomisarz Jarosław Sawicki.

Przyznał się do podpalenia

- Policjanci postanowili go wylegitymować. Nie chciał on jednak podać swoich danych ani miejsca zamieszkania, próbował także się oddalić. Stanowcza reakcji funkcjonariuszy powstrzymała te zamiary. Mężczyzna podał dane, lecz szybko okazało się, że są one nieprawdziwe - podał policjant.