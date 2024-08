Jechał pijany, rozbił auto na drzewie. Podróżował z dwiema nastolatkami

O pierwszym zdarzeniu policjanci z wyszkowskiej komendy dowiedzieli się w poniedziałek około 20.25. Wtedy to dyżurny telefonicznie został poinformowany o tym, że doszło do kolizji spowodowanej najpewniej przez pijanego kierowcę. "Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zastali stojący na poboczu drogi pojazd marki Ford Mondeo oraz zgłaszającego. W pojeździe nie było żadnych osób" - czytamy w komunikacie na stronie mazowieckiej policji.

Funkcjonariusze ustalili, że kierujący osobowym fordem nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. "Po zdarzeniu mężczyzna wysiadł z samochodu i oddalił się z miejsca. Towarzyszyły mu dwie młode kobiety" - informuje policja.

Pierwszy kierowca: 2,5 promila

Podczas patrolu na jednej z ulic w miejscowości Świniotop policjanci zauważyli trzy osoby odpowiadające rysopisowi podanemu przez zgłaszającego. "Mężczyzna przyznał się do kierowania pojazdem i potwierdził, że podróżował z dwiema młodymi kobietami. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego" - raportuje policja.

Badanie alkomatem wykazało, że 36-latek z Wyszkowa miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Jak się okazało, nie miał prawa jazdy. Jego samochód na koszt właściciela usunięto z drogi, a mężczyzna trafił do aresztu. We wtorek usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Wyszkowianin przyznał się do winy.