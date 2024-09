Włamanie do strażaków ochotników, skradziono sprzęt wart prawie 20 tysięcy złotych

O włamaniu, działająca od 1968 roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejniku (Mazowieckie) poinformowała na Facebooku. Do kradzieży doszło w nocy z piątku na sobotę. Skradziono między innymi: pilarkę do drewna, pilarkę ratowniczą, piłę do stali i betonu, agregat prądotwórczy, wkrętarkę, kompresor powietrza, prostownik, zestaw kluczy płaskooczkowych, kanister plastikowy z paliwem, latarki.