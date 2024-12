Wypadek na drodze krajowej numer 50 Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Wypadek na drodze krajowej numer 50 Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Wypadek na drodze krajowej numer 50 Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Wypadek na drodze krajowej numer 50 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wypadek na drodze krajowej numer 50 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wypadek na drodze krajowej numer 50 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wypadek na drodze krajowej numer 50 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wypadek na drodze krajowej numer 50 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wypadek na drodze krajowej numer 50 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

O wypadku dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i samochodu. Auto osobowe znalazło się między ciężarówkami. Kobieta, która nim kierowała, została ranna. Wymaga pomocy medycznej. Jest przytomna - ustalił nasz reporter.

Dodał, że na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. DK50 jest zablokowana w obu kierunkach.

Policja o wypadku

Jak przekazała nam młodsza aspirant Patrycja Sochacka z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, do wypadku doszło około godziny 10.30 w miejscowości Morgi. - W zderzeniu brały udział dwa pojazdy ciężarowe i osobówka. Kierująca osobówką została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Na miejscu pracują policjanci. Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez Żyrardów. Utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin - wyjaśniła policjantka.

- Kierowcy obu ciężarówek byli trzeźwi - dodała.