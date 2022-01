Z plebanii zniknęło 40 tysięcy złotych. Proboszcz: skradziono pieniądze z tacy

Z plebanii w miejscowości Winnica (powiat pułtuski) skradziono 40 tysięcy złotych. Proboszcz poinformował, że były to pieniądze z tacy, przygotowane do wymiany. Zaznaczył, że "poczuwa się do odpowiedzialności i naprawienia szkody, jeśli sprawca się nie znajdzie".

O kradzieży poinformował we wtorek w nocy proboszcz parafii Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy. "We wtorek (11.01.2022) miało miejsce włamanie do plebanii. Między 9.00 a 19.40, prawdopodobnie w godzinach popołudniowych, skradziono pieniądze z tacy, przygotowane do wymiany. Były to 'dziesiątki' i 'dwudziestki' policzone i zagumkowane po 100. Trochę większych nominałów luzem. W sumie około 40 tysięcy złotych" - napisał proboszcz na Facebooku.

Zaznaczył, że o zdarzeniu powiadomiona została policja, która prowadzi dochodzenie. "Poszkodowaną jest parafia, ale z mojej winy. Nie powinno być tyle pieniędzy w gotówce, a ta co była, powinna być zabezpieczona. Poczuwam się do odpowiedzialności i naprawienia tej szkody, jeśli sprawca się nie znajdzie" - zaznaczył proboszcz.

Poprosił o kontakt osoby, które mogą coś wiedzieć o zdarzeniu lub były świadkami, gdy ktoś płacił lub wymieniał takie "paczki" gotówki. Podkreślił też, aby nie komentować wpisu.

Informacje o zdarzeniu potwierdziła rzeczniczka pułtuskiej komendy Milena Kopczyńska. - We wtorek około godziny 20 otrzymaliśmy zgłoszenie o włamaniu do plebani w miejscowości Winnica. Na miejscu policjanci ustalili, że sprawcy dostali się do wnętrza pomieszczenia plebani i dokonali kradzieży pieniędzy o wartości 40 tysięcy złotych - powiedziała Kopczyńska. - Policjanci wykonują wszelkie niezbędne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy - dodała.

Autor:mp

Źródło: tvnwarszawa.pl