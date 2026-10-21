Okolice Zderzenie trzech aut na trasie S2. Korek miał kilka kilometrów Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zderzenie na trasie S2. Utrudnienia Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło na trasie S2 w kierunku Poznania, na odcinku między węzłami Lotnisko i Aleja Krakowska.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 7.11, wynikało z niego, że doszło do zderzenia trzech pojazdów, w tym dwóch dostawczych i jednego auta osobowego. Kierujący osobówką odjechał z miejsca zdarzenia - przekazał nam st. kpt. Michał Łubianka. - Jedna osoba została poszkodowana, ma ból pleców, jest badana na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Chciał skręcić, inny kierowca nie zahamował. Nagranie TVN24

Utrudnienia w ruchu

Służby ostrzegały przed utrudnieniami drogowymi. Jeden pas w kierunku Poznania był całkowicie zablokowany. Według danych Google, w szczytowym momencie korek sięgał ulicy Rosoła, czyli miał około ośmiu kilometrów. Sytuacja unormowała się przed godziną 10.