Zderzenie trzech aut na trasie S2. Korek miał kilka kilometrów
Do zdarzenia doszło na trasie S2 w kierunku Poznania, na odcinku między węzłami Lotnisko i Aleja Krakowska.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 7.11, wynikało z niego, że doszło do zderzenia trzech pojazdów, w tym dwóch dostawczych i jednego auta osobowego. Kierujący osobówką odjechał z miejsca zdarzenia - przekazał nam st. kpt. Michał Łubianka. - Jedna osoba została poszkodowana, ma ból pleców, jest badana na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego - dodał.
Utrudnienia w ruchu
Służby ostrzegały przed utrudnieniami drogowymi. Jeden pas w kierunku Poznania był całkowicie zablokowany. Według danych Google, w szczytowym momencie korek sięgał ulicy Rosoła, czyli miał około ośmiu kilometrów. Sytuacja unormowała się przed godziną 10.
Źródło: tvnwarszawa.pl