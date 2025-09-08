W sobotę przed południem oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku na ulicy Zuchowiec w Iłży.
"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 32-latek kierujący ciągnikiem rolniczym z przyczepą, jadąc drogą serwisową stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi wjeżdżając do przydrożnego rowu. 37-letni pasażer wypadł z pojazdu i został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Mężczyzna zginął na miejscu zdarzenia" - przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury i wyjaśniają wszystkie okoliczności tragicznego zdarzenia.
Autorka/Autor: b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Radomiu