W sobotę przed południem oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku na ulicy Zuchowiec w Iłży.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 32-latek kierujący ciągnikiem rolniczym z przyczepą, jadąc drogą serwisową stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi wjeżdżając do przydrożnego rowu. 37-letni pasażer wypadł z pojazdu i został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Mężczyzna zginął na miejscu zdarzenia" - przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury i wyjaśniają wszystkie okoliczności tragicznego zdarzenia.

