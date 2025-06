Ważna decyzja w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Węzeł Wschód (Zakręt) Wschodniej Obwodnicy Warszawy Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzeczniczka warszawskiej GDDKiA Małgorzata Tarnowska wyjaśniła, że zadaniem biura projektowego będzie ponowne przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, z naciskiem na rozwiązania tunelowe.

GDDiKA zapowiedziała, że w trakcie prowadzenia prac projektowych zorganizowane zostaną m.in. spotkania informacyjne. - Będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. Weźmiemy pod uwagę opinie społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia - zaznaczyła Tarnowska.

Następnie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie zostanie złożony nowy wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Kolejnymi krokami będą wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i roboty budowlane w terenie.

Tarnowska podkreśliła, że przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskiwaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji szacowane lata realizacji to 2032-2035.

Trudności formalno-prawne

Budowa ostatniego odcinka WOW napotyka na trudności formalno-prawne. W lipcu 2015 r. do RDOŚ w Warszawie trafił wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków S17 WOW: Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód (pierwotnie Zakręt).

W maju 2017 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), po uznaniu wyłączenia się z mocy prawa przez RDOŚ w Warszawie z prowadzenia sprawy, przekazała oba postępowania do RDOŚ w Białymstoku, który w listopadzie 2017 r. wydał decyzje środowiskowe dla S17 Drewnica – Ząbki, a w grudniu 2018 r. dla Ząbki – Warszawa Wschód.

W lutym 2021 r. GDOŚ uchylił w całości dwie decyzje RDOŚ w Białymstoku. Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone i w związku z tym toczyły się postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (WSA) w Warszawie oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA).

Dla fragmentu Ząbki – Warszawa Wschód procedury sądowe zostały zakończone, natomiast dla sąsiedniego, krótszego odcinka - nie.

- Na wyrok WSA wpłynęła skarga kasacyjna. GDDKiA wysłała odpowiedź na nią do sądu, wskazując jednocześnie, że złożyliśmy pismo o wycofanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i umorzenie postępowania w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź - wyjaśniła Tarnowska.

Zaznaczyła, że z uwagi na skomplikowany stan formalno-prawny oraz konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej, GDDKiA podjęła decyzję o wycofaniu obu wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowej i ogłoszeniu nowych przetargów wariantowego poprowadzenia S17 WOW.

Wschodnia Obwodnica Warszawy - koniec drogi w Zakręcie Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Brakuje 14 kilometrów drogi

Do domknięcia pierścienia wokół stolicy brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód. Dziś wielu kierowców z powodu braku WOW jeździ drogami wojewódzkimi nr 631, 634, 637 i 638 oraz ulicami Wesołej, by móc skorzystać z węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa, wybierają północno-zachodnią część ringu.

Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, najbardziej obciążonym fragmentem obwodnic jest obecnie odcinek S8 na wysokości Powązek (ze średnim dobowym ruchem blisko 200 tys. pojazdów) oraz most Grota-Roweckiego (blisko 186 tys. pojazdów). Od oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem w ciągu S2 POW korzysta z niego średnio dziennie ok. 77 tys. pojazdów. W październiku 2023 r. jednego dnia było ich nawet ponad 110 tys.

WOW będzie częścią Warszawskiego Węzła Drogowego Źródło: GDDKiA