"Jaszczur" i "Ludwiczek" zatrzymani na polecenie prokuratury

Wojciech O. pseudonim Jaszczur, to patostreamer i lider skrajnie prawicowego, nacjonalistycznego ruchu Kamratów. W 2023 roku założył partię Rodacy Kamraci, która w listopadzie zeszłego roku, jak informowały media, decyzją sądu została wykreślona z ewidencji partii politycznych.

Lider Kamratów znany jest z głoszenia skrajnie prawicowych, antysemickich i prorosyjskich poglądów. Był już skazywany za nawoływanie do nienawiści i zabójstw.

"Jaszczur" wspólnie z Marcinem O. "L prowadził kanał na YouTube, który został usunięty za naruszenia zasad społeczności serwisu. Obecnie swoje programy zamieszczają na innej platformie. Fragmenty z nich często krążą po sieci, wywołując oburzenie.

Dwa tygodnie temu Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury w związku z nagraniem opublikowanym w internecie. OMZRiK napisał, że Wojciech O. "ogłasza poparcie Nawrockiego przez neofaszystów i chce zabijać zwolenników Trzaskowskiego". Wskazał, że na nagraniu O. "wrzeszczy do swoich zwolenników, wymachując bagnetem": "Koniec grzeczności, teraz jest wojna, teraz wyciągamy długie noże. Za Karolaaaa!!!".

Ma już kilka wyroków na koncie

Wojciech O. ma już kilka wyroków za nawoływanie do nienawiści i publiczne znieważanie. 20 maja usłyszał wyrok za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym wobec Ukraińców i Żydów. Sąd Okręgowy w Toruniu skazał go na dwa lata prac społecznych, po 20 godzin miesięcznie.

30 kwietnia 2023 roku opuścił zakład karny, w którym odbywał wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności wydany w 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Także w kwietniu 2023 roku został skazany, na razie w pierwszej instancji, przez sąd w Bydgoszczy na rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny. Wyrok zapadł po tym, jak pod koniec stycznia 2022, roku podczas manifestacji zorganizowanej w Bydgoszczy, której uczestnicy sprzeciwiali się ustawie antycovidowej, O. wykrzykiwał, że trzyma "kij na poselski ryj". Groził posłom i posłankom, którzy głosowaliby za projektem.

W grudniu 2022 roku lider Kamratów został prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa na dwa lata ograniczenia wolności z nakazem wykonywania 20 godzin prac społecznych w miesiącu za publiczne znieważanie na swoim kanale osób pochodzenia żydowskiego.

W październiku zeszłego roku sąd skazał go prawomocnie na prace społeczne za znieważenie nauczycielki z Sosnowca.