Kierowca potrącił dwoje dzieci

Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Źródło: Google Earth
W miejscowości Unin koło Garwolina kierowca samochodu osobowego potrącił dwoje dzieci w wieku pięć i siedem lat. Z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło w miejscowości Unin koło Garwolina w województwie mazowieckim.

- Kierowca samochodu marki BMW potrącił dwoje dzieci w wieku pięć i siedem lat. Jedno z nich zostało zabrane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugie przetransportowano karetką. Działania policjantów na miejscu wciąż trwają - przekazała po godzinie 14 podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Jak później dodała rzeczniczka radomskiej policji, do szpitala śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie został zabrany siedmioletni chłopiec. - Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi powiatowej. 42-letni kierowca bmw był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku - powiedziała podinspektor Kucharska.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że obrażenia, które odniosły dzieci, są poważne.

Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Źródło: Policja Mazowiecka

Autorka/Autor: dg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

WypadkiPolicja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki