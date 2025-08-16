Kierowca potrącił dwoje dzieci

Do wypadku doszło w miejscowości Unin Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w miejscowości Unin koło Garwolina w województwie mazowieckim.

- Kierowca samochodu marki BMW potrącił dwoje dzieci w wieku pięć i siedem lat. Jedno z nich zostało zabrane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugie przetransportowano karetką. Działania policjantów na miejscu wciąż trwają - przekazała po godzinie 14 podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Do wypadku doszło w miejscowości Unin Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Jak później dodała rzeczniczka radomskiej policji, do szpitala śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie został zabrany siedmioletni chłopiec. - Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi powiatowej. 42-letni kierowca bmw był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku - powiedziała podinspektor Kucharska.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że obrażenia, które odniosły dzieci, są poważne.

Do wypadku doszło w miejscowości Unin Źródło: Policja Mazowiecka