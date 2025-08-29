Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje

62-letni motocyklista zginął na miejscu Źródło: KPP Sierpc

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 28 sierpnia około godziny 19:25 w Zawidzu Kościelnym na drodze wojewódzkiej numer 561.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 62-letni kierujący motocyklem honda, na łuku drogi w lewo zjechał na prawą stronę jezdni i uderzył w przepust drogowy. Zginął na miejscu" - przekazuje starszy aspirant Katarzyna Krukowska z policji w Sierpcu.

Na miejscu czynności procesowe pod nadzorem prokuratora wykonali policjanci i biegły z zakresu techniki samochodowej. Przyczyny i okoliczności wypadku są wyjaśniane.

Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym

➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 2️⃣ wypadków śmiertelnych

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 2⃣9⃣9️⃣.



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze‼️ pic.twitter.com/RoTq8DdeCg — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 29, 2025 Rozwiń

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie szczególnej ostrożności na zakrętach i odcinkach o ograniczonej widoczności, unikanie ryzykownych manewrów i przewidywanie zagrożeń, stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec innych kierowców, rowerzystów i pieszych. Bezpieczeństwo zależy od każdego uczestnika ruchu drogowego. Chwila refleksji za kierownicą może uratować życie własne i innych. policja

ZOBACZ: "Pojazd natychmiast stanął w płomieniach". Trzy osoby nie żyją.

Tragiczny wypadek w Sierczy Źródło: TVN24