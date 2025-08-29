Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 28 sierpnia około godziny 19:25 w Zawidzu Kościelnym na drodze wojewódzkiej numer 561.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 62-letni kierujący motocyklem honda, na łuku drogi w lewo zjechał na prawą stronę jezdni i uderzył w przepust drogowy. Zginął na miejscu" - przekazuje starszy aspirant Katarzyna Krukowska z policji w Sierpcu.
Na miejscu czynności procesowe pod nadzorem prokuratora wykonali policjanci i biegły z zakresu techniki samochodowej. Przyczyny i okoliczności wypadku są wyjaśniane.
Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie szczególnej ostrożności na zakrętach i odcinkach o ograniczonej widoczności, unikanie ryzykownych manewrów i przewidywanie zagrożeń, stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec innych kierowców, rowerzystów i pieszych. Bezpieczeństwo zależy od każdego uczestnika ruchu drogowego. Chwila refleksji za kierownicą może uratować życie własne i innych.
