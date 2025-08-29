Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje

62-letni motocyklista zginął na miejscu
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Źródło: KPP Sierpc
Motocyklista na łuku drogi uderzył w przepust drogowy. Zginął na miejscu, przyczyny wypadku bada policja.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 28 sierpnia około godziny 19:25 w Zawidzu Kościelnym na drodze wojewódzkiej numer 561.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 62-letni kierujący motocyklem honda, na łuku drogi w lewo zjechał na prawą stronę jezdni i uderzył w przepust drogowy. Zginął na miejscu" - przekazuje starszy aspirant Katarzyna Krukowska z policji w Sierpcu.

Na miejscu czynności procesowe pod nadzorem prokuratora wykonali policjanci i biegły z zakresu techniki samochodowej. Przyczyny i okoliczności wypadku są wyjaśniane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
20-latek po wypadku trafił do szpitala
Uderzył w drzewo i dachował
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista
Do wypadku doszło w miejscowości Dębe (zdjęcie ilustracyjne)
Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku
Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie szczególnej ostrożności na zakrętach i odcinkach o ograniczonej widoczności, unikanie ryzykownych manewrów i przewidywanie zagrożeń, stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec innych kierowców, rowerzystów i pieszych. Bezpieczeństwo zależy od każdego uczestnika ruchu drogowego. Chwila refleksji za kierownicą może uratować życie własne i innych.
policja

ZOBACZ: "Pojazd natychmiast stanął w płomieniach". Trzy osoby nie żyją.

ania 1
Tragiczny wypadek w Sierczy
Źródło: TVN24
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sierpc

Udostępnij:
TAGI:
motocyklistaWypadkiSierpcPolicja
Czytaj także:
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
Okolice
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
Okolice
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
Okolice
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
Śródmieście
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16
Okolice
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
"Na wyjaśnienie będziemy musieli czekać miesiące"
Okolice
Air Show w Radomiu (zdj. archiwalne)
Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów
Okolice
Ulewy, intensywne opady deszczu
Silny deszcz z burzami. Nie tylko upał będzie groźny
METEO
25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
Śródmieście
Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia
Wilanów
Wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna porusza się czarnym audi
Do więzienia po kontroli drogowej
Okolice
Pistacje
Wpadli miłośnicy pistacji
Okolice
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiana rozkładu jazdy pociągów
Komunikacja
Tragedia na radomskim Air Show
To nie była pierwsza katastrofa samolotu podczas Air Show w Radomiu
Okolice
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Loty z Radomia zostaną przekierowane do Warszawy
Okolice
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty
Okolice
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Dominik tonął w jeziorze. Osobiście podziękował za uratowanie życia
Okolice
Samochód nie miał kompletnych oznaczeń
Udawał taksówkarza, woził klientów
Śródmieście
Rowerzysta uległy wypadkowi na ulicy Okopowej
Oszołomiony i zakrwawiony siedział na drodze dla rowerów
Wola
Rowery (zdjęcie ilustracyjne)
Zniknęły rowery i hulajnoga. Szukają trzech mężczyzn
Białołęka
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Dzielnice przeciw nocnej prohibicji. Głosowały już wszystkie rady
Śródmieście
Magdalena Ejsmont odchodzi ze stanowiska komendantki straży miejskiej
Komendantka straży miejskiej odchodzi. "To był czas pełen wyzwań"
Śródmieście
W samochodzie była broń i amunicja
Jechał "wężykiem", w aucie miał broń
Okolice
Most pieszo-rowerowy nad Wisłą
Kładka przez Wisłę ma imię, wybrali je radni
Śródmieście
jabłka
W cudzym sadzie zrywali jabłka, w sumie trzy tony
Okolice
Niski poziom wody w Wiśle
Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?
METEO
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Zarzut dla agresora
Okolice
Pożar samochodu na Ursynowie
"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta
Ursynów
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
Bielany
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki