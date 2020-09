Jak rozmowa rozprasza kierowcę. Będą szkolenia

W drugiej edycji szkoleń organizowanych na Torze Modlin mogą sprawdzić się kierowcy w dwóch grupach wiekowych: od 18 do 24 lat oraz powyżej 55. roku życia. Każda z osób przejdzie testy na koncentrację, weźmie też udział w zajęciach z psychologiem.

Rośnie liczba pijanych kierowców

– Co roku około 9-10 procent ogółu wypadków spowodowanych jest działaniem alkoholu u ich uczestników. Warto przy tym zauważyć, że samych zatrzymanych kierowców będących pod wpływem alkoholu było w ubiegłym roku 110 tysięcy i było to o sześć tysięcy więcej niż rok wcześniej. Przerażające jest, o ile więcej wypadków mogłoby mieć miejsce, gdyby nie te zatrzymania – wskazuje cytowany w komunikacie prasowym marszałek województwa Adam Struzik.

Młodzi najczęściej sprawcami wypadków

Szkolenia skierowane są do dwóch grup. Jak uzasadniają organizatorzy - młodsza (18-24 lat) jest wyraźnie widoczna w policyjnych statystykach. Ma najwyższy wskaźnik liczby wypadków na 10 tysięcy osób. W 2019 roku byli oni w skali kraju sprawcami 4910 wypadków, w których zginęły aż 462 osoby, a 6409 zostało rannych. Oceniono, że wynika to z braku doświadczenia, ale jednocześnie młodzi kierowcy mają skłonność do brawury i używek.