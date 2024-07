Po ciosie upadł i zmarł

Szef mławskiej prokuratury rejonowej zastrzegł, że na obecnym etapie śledztwa żadnemu z trzech podejrzanych nie można przypisać konkretnie, że to on uderzył 28-latka przed tym, jak mężczyzna przewrócił się, w wyniku czego odniósł obrażenia głowy i zmarł.

"Alkoholowe rozliczenia, dotyczące w zasadzie niczego"

- Także konkretny powód bójki nie jest na razie znany. Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do jakiegoś nieporozumienia, jednak nie był to taki motyw, który można by określić, jako więcej niż błahy. Na razie wszystko wskazuje na to, że były to alkoholowe rozliczenia, dotyczące w zasadzie niczego - stwierdził prokurator Bagiński.