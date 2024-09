Dwa wypadki z łosiami, które wyszły na drogę

- W poniedziałek około godziny 19:30 do sochaczewskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na obwodnicy. Na miejsce pojechał patrol ruchu drogowego. Ustalono, że 50-letni kierowca toyoty uderzył w łosia, który wyszedł na jezdnię. Do podobnego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 50 w Młodzieszynie. Na szczęście, żaden z kierowców nie wymagał udzielenia pomocy medycznej - przekazała st. asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie.

Są znaki ostrzegawcze

Kierowcy muszą zachować wyjątkową czujność na drogach prowadzących przez pola, łąki czy lasy. Uderzenie w łosia może zakończyć się tragicznie, nie tylko dla zwierzęcia. Potrącony łoś ważący kilkaset kilogramów jest w stanie przebić szybę czołową i wpaść do środka pojazdu, a to może spowodować u kierowców i pasażerów bardzo poważne obrażenia, a nawet doprowadzić do ich śmierci.

Co zrobić, jeśli do zderzenia już dojdzie

"Zadzwońcie do właściwego urzędu gminy lub na numer 112 i poinformujcie, gdzie doszło do zdarzenia. Nigdy nie bądźcie obojętni na los potrąconego zwierzęcia leżącego na drodze. Pozostawienie go na jezdni to skazanie go na pewną śmierć" - przypominają policjanci. - "Jeszcze raz apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze, szczególnie w rejonie lasów, pól i łąk. Prosimy o jazdę z dozwoloną prędkością i stosowanie się do znaków informujących o zagrożeniach - dodają.