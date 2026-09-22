Okolice Auto dachowało, kierowca chciał uciec innym samochodem Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie przysuskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KWP zs. w Radomiu

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W poniedziałek około godziny 17 dyżurny policji w Przysusze otrzymał zgłoszenie dotyczące dachowania samochodu osobowego w Smogorzowie. Z przekazanych informacji wynikało, że "kierujący wyszedł z pojazdu o własnych siłach, po czym uciekł".

"57‑letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, kierując Fordem Fiestą i jadąc od miejscowości Smogorzów w kierunku Przysuchy, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków jazdy. W wyniku tego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie auto dachowało" - poinformowała aspirant Anna Kucharska‑Balcerak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Samochód dachował w rowie, kierowca próbował uciec Źródło zdjęcia: KWP zs. w Radomiu

Zatrzymał go policjant po służbie

W działania włączył się policjant Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Przysusze, który w tym czasie był już po służbie. Funkcjonariusz zauważył mężczyznę mogącego mieć związek z wypadkiem. "Gdy zorientował się, że próbuje on odjechać z miejsca innym samochodem jako pasażer, natychmiast zareagował - zatrzymał pojazd i uniemożliwił dalszą jazdę do czasu przyjazdu patrolu. Od pasażera wyczuwalna była woń alkoholu" - podała policjantka.

Mężczyzna został poddany badaniu urządzeniem przesiewowym, które dało wynik pozytywny. 57‑latek odmówił jednak poddania się kolejnemu badaniu urządzeniem pomiarowym, dlatego pobrano od niego krew do badań laboratoryjnych.

Policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe, w tym oględziny miejsca i pojazdu, a także zabezpieczyli materiał dowodowy potrzebny do szczegółowego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Od wyników laboratoryjnych pobranej krwi zależeć będzie kwalifikacja prawna czynu. "To one pozwolą ustalić, czy - i w jakim stężeniu - alkohol znajdował się w organizmie 57‑latka w chwili zdarzenia" - podsumowała aspirant Kucharska‑Balcerak.