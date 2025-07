"Za pomoc w przedostaniu się do Polski zapłacili od dwóch do siedmiu tysięcy dolarów"

Donald Tusk o pakcie migracyjnym: Polska głosowała przeciw i nie przyjmie z tego tytułu żadnych migrantów Źródło: TVN24

26 czerwca około godziny 9 w miejscowości Białki policjanci z Siedlec zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Mercedes, którym kierował 28-letni Ukrainiec Ivan Ch. Na fotelach pasażerów oraz w bagażniku siedziało pięciu mężczyzn, z których tylko jeden - obywatel Afganistanu - posiadał dokument tożsamości. Pozostali podawali się za obywateli Afganistanu i Pakistanu.

- Mężczyźni ci, będący w wieku od 19 do 36 lat, nie posiadali też żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium RP. Z zeznań zatrzymanych obcokrajowców wynikało, że kilka miesięcy wcześniej przylecieli z krajów swojego pochodzenia do Moskwy, stamtąd zaś przedostali się na Białoruś - przekazała komunikacie Krystyna Gołąbek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. - Za pomoc w przedostaniu się do Polski zapłacili nieustalonej obecnie osobie kwoty od około dwóch do siedmiu tysięcy dolarów amerykańskich.

Migranci w strzeżonym ośrodku

Wobec zatrzymanych obcokrajowców komendant placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał decyzje o zobowiązaniu do powrotu i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres trzech lat.

Zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, gdzie będą przebywać do czasu wykonania decyzji.

Zarzuty i areszt dla kierowcy

Ivan Ch. usłyszał natomist zarzut popełnienia przestępstwa, polegającego na tym, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi jeszcze osobami, organizował wbrew przepisom przekroczenie granicy Polski.

Art. 264. §3. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kodeks karny

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

W sprawie tej zabezpieczony został pojazd, którym przewożeni byli cudzoziemcy. Ponieważ służył do popełnienia przestępstwa, możliwe jest orzeczenie przez sąd przepadku tego mienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Siedlcach.

