Uderzył w barierki, potem koziołkował

Na trasie S7 w kierunku Krakowa, przed miejscowością Sękocin Stary (powiat pruszkowski), kierowca auta osobowego uderzył w barierki. Samochód koziołkował. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Jak przekazała nam przed godziną 13 rzeczniczka pruszkowskiej policji Karolina Kańka, do zdarzenia doszło około godziny 12.

- Na zjeździe z ronda Marii Kaczyńskiej w alei Krakowskiej, kierowca bmw z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w bariery. Samochód dachował, urwało mu przednie zawieszenie. Auto wylądowało na bocznym zjeździe prowadzącym do pobliskich magazynów, co nie powoduje utrudnień. Mężczyzna został przewieziony do szpitala - powiedziała policjantka.