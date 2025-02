Posłuchaj Wstrzymaj Przejazd kolejowy w Rembertowie Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

W Rembertowie powstanie tunel drogowy w ciągu ulicy Marsa i alei Chruściela "Montera". Budową zainteresowane są dwie firmy. Oprócz tunelu powstaną jeszcze dwa ronda i przejścia podziemne. Zmiany czekają także pobliskie ulice.

Tunel połączy Nowy i Stary Rembertów, zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz skróci czas przejazdu przez linię kolejową nr 2. W przetargu na wykonanie tej inwestycji wpłynęły dwie oferty – firmy Budimex w wysokości około 154,6 miliona złotych oraz firmy INTOP w wysokości około 134,7 miliona złotych.

Wybrany wykonawca będzie miał od podpisania umowy 29 miesięcy na realizację inwestycji.

W Rembertowie powstanie tunel drogowy Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Tunel, dwa ronda, zmiany na ulicach

Nowa droga prowadząca do tunelu rozpocznie się przy skrzyżowaniu ulic Marsa i Ilskiego, gdzie powstanie rondo. Tunel, przebiegający pod torami kolejowymi i ulicą Cyrulików, będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Znajdujące się w nim przystanki autobusowe zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy. Wyjazd z tunelu znajdzie się w alei Chruściela "Montera" w rejonie ulicy Strażackiej. Na skrzyżowaniu ulicy Cyrulików z aleją Chruściela "Montera" powstanie rondo.

Inwestycja obejmuje nie tylko budowę tunelu, ale także budowę Pociskowej oraz wprowadzenie zmian na kilku okolicznych ulicach. Od skrzyżowania z Pociskową do likwidowanego przejazdu przez tory zostanie wybudowany nowy odcinek ulicy Bellony. Bellony i Marsa, od skrzyżowania z ulicą Pociskową do projektowanego ronda, będą drogami jednokierunkowymi z możliwością ruchu rowerowego. Pociskowa zyska połączenie z ulicą Ilskiego i stanie się dwukierunkową drogą z chodnikami po obu stronach, umożliwiającą dojazd do pobliskich posesji oraz centrum handlowego.

Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz PKP PLK.

Mieszkańcy czekają na niego od dawna

Na tunel pod torami łączący ulicę Marsa z aleją Chruściela "Montera" mieszkańcy Rembertowa czekają od wielu lat. Pisali w tej sprawie liczne petycje, organizowali happeningi, bo przejazd przez tory na linii Warszawa Zachodnia - Terespol to najkrótsza droga, aby przedostać się ze Starego na Nowy Rembertów.

Żeby sprawnie przejechać z jednej części Rembertowa na drugą, trzeba mieć sporo szczęścia. Szlaban na przejeździe przez tory, które dzielą dzielnicę na pół, podnosi się i opada co kilkanaście minut. Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl szlabany opadają i podnoszą się tam 300 razy dziennie. Intensywność ruchu kolejowego oraz sąsiedztwo peronu, przy którym zatrzymują się pociągi podmiejskie, a także stacji towarowej, powodują, że przejazd jest zamknięty średnio sześć godzin na dobę. Czas tracą mieszkańcy, problem mają karetki, dość mają przedsiębiorcy.