"Oboje mamy niewielkie dochody"

- Mieszkam w domku jednorodzinnym z żoną. Oboje jesteśmy osobami starszymi. Jestem rencistą pierwszej grupy, żona jest emerytką, niestety oboje mamy niewielkie dochody. Dotychczas płaciliśmy 40 złotych za wywóz śmieci, teraz od października opłaty wzrosną do 78 zł. Prawie o 100 procent - zaczął. Pan Arkadiusz zaznaczył, że nie tylko dla nich jest to trudna sytuacja. - Niedaleko mieszka moja szwagierka, osoba samotna i również osoba starsza. Wcześniej płaciła 17 złotych, teraz będzie musiała zapłacić 40. To już ponad sto procent podwyżki- mówił. - Wiem, że w Warszawie osoby na rencie mają zniżki 50 procent, można złożyć odpowiedni wniosek i żyje się łatwiej. W Radomiu czegoś takiego nie ma. Byłem nawet w urzędzie zapytać, ale pani, z którą rozmawiałem, nie chciała mnie słuchać i odesłała mnie do MOPS - zakończył.