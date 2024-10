Matka chłopca - Kinga Ł. została skazana na 25 lat więzienia. Jest oskarżona o pomocnictwo do zabójstwa syna ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta, widząc zachowanie Patryka W. dopuszczała do tego i zaniechała udzielania pomocy dziecku. Dopuszczała też, żeby ojciec znęcał się nad Kubą.

Wyrok jest nieprawomocny. - Decyzję co do ewentualnej apelacji zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska.

Chłopiec w stanie krytycznym trafił do szpitala

Rzucał dzieckiem o ścianę i podłogę

Według śledczych od listopada 2020 do lutego 2022 roku Patryk W. znęcał się nad swoim synkiem. Rzucał 3,5-latkiem o ścianę, podłogę i drewniany stelaż łóżka. Bił go także pasem, wykręcał dłonie i palce. Na akty przemocy i znęcania się nad dzieckiem nie reagowała matka. Razem z ojcem chłopca głodziła go, zamykała w ciemnej łazience, groziła, że odda go do domu dziecka.